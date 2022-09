Triunfo tlaxcalteca en nacional de maratón Bike

Miguel Leal Vargas ratificó su crecimiento deportivo en el ciclismo de montaña, al triunfar en el maratón Bike de Veracruz y en la short track de Zacatecas.

Deportes

El deportista originario de Acuitlapilco, Tlaxcala, aspira a llegar al profesionalismo, pero lamentó que no tiene el apoyo suficiente para asistir a los eventos importantes del serial anual del presente año.

Continúa leyendo: ➡️ Carlos Alcaraz, nuevo monarca del US Open y número uno del mundo

Señaló que por no tener el respaldo requerido sufre para reunir los recursos económicos obligatorios, que debe cubrir al viajar a las sedes nacionales.

Deportes Colosos se agiganta, destaca en torneos nacionales

El ciclista mostró contundencia en el pasado campeonato nacional de maratón Bike en Veracruz, imponiéndose en los 33 kilómetros de competencia.

Lee más: ➡️ Esgrimistas tlaxcaltecas conmemoran Día Mundial de su deporte

A sus 16 años de edad, se posiciona entre los mejores de su categoría. En la prueba de Cross Country fue tercer lugar.

El pedalista ha representado a Tlaxcala en las dos últimas ediciones de los Juegos Nacionales Conade, este año fue quinto lugar en Baja California.

Aseguró que sus entrenamientos son de 100 a 120 kilómetros diarios. “Me gusta rodar en la carretera federal de Panotla”. También añadió que en este año cerrará el serial anual en Yucatán, en octubre próximo.

Te recomendamos: ➡️ Inédito; CRI compite en torneo regional universitario

Futbol Cierra torneo liga regional sur, PG ganó justa relámpago

El corredor, a pesar de estar entre los mejores del país, no cuenta con ninguna beca por parte del Instituto del Deporte de Tlaxcala, por lo que hizo el llamado a la directora Madaí Pérez Carrillo a que lo considere en el programa de talentos deportivos. “Sueño con llegar a ser profesional, compito en montaña y ruta, este año logré mi lugar en el selectivo de las dos modalidades”, refirió.

Mencionó que sí hay posibilidad de lograr la meta del profesionalismo, pero observó que en su deporte se gasta mucho dinero para mantenerse. Dijo que una salida barata, como a Zacatecas, debe cubrir cinco mil pesos, y cuando es más lejos, hasta diez mil pesos.

No dejes de leer: ➡️ Canelo Álvarez vs Golovkin III: ¿dónde y a qué hora ver la pelea?

Miguel Leal Vargas se inició en su deporte cuando tenía 10 años de edad, está por ingresar a la preparatoria y el deporte es su principal actividad. Por eso, agradeció la confianza del ciclista Jorge López, quien al igual que el cubano Luis Valdez le ayuda en su preparación.

Deportes Caída ante Atlante, la peor de Coyotes de Tlaxcala en su historial en la Liga de Expansión MX

El joven de Acuitlapilco tiene como meta subir al podio en los Juegos Nacionales Conade 2023. “Lo quería lograr este año, no se dio, llegamos a Baja California y de un día para otro competí, no tuve el descanso necesario, eso me afectó”.

Deportes Árbitro tlaxcalteca incursiona en Liga de Balompié Mexicano

Por su parte, Jorge López resaltó que Miguel Leal es de los ciclistas más destacados. “Creo en él, es un talento valioso y estamos con él, no tiene ningún apoyo de alguna empresa o de los representantes del deporte”.

Entérate: ➡️ Qatar 2022: La Copa del Mundo ya tiene fecha para su gira en México, ¿cuándo y dónde?

Deportes Destaca Ángeles de Tetlatlahuca en la liga Nativitas





En la justa de maratón de ciclismo en Veracruz, Andrés García Zambrano, de Tenancingo, alcanzó el tercer lugar de su categoría.

TE RECOMENDAMOS: ⬇️

Deportes Tlaxcaltecas van a final nacional, en torneo femenil puños rosas

Deportes Laura Hernández ingresa al Top Cinco en el Mr. México 2022

Deportes Juegan voleibol mixto en Chiautempan