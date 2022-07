Víctor Manuel Muñoz programa sexto maratón en este año

Víctor Manuel Muñoz Escalante corrió su quinto maratón del año en Tangamanga, San Luis Potosí, justa en la que alcanzó el segundo lugar de la categoría 50-59 años de edad.

El atleta apizaquense informó que competirá el 25 de julio en el medio maratón de Tijuana y el tres de diciembre correrá los 42 mil 195 metros en San Luis Río Colorado, Sonora, cerca de la frontera con Estados Unidos de América.

El deportista mencionó que este año ganó dos maratones y su propósito en 2022 es cerrarlo con una tercera victoria.

Muñoz Escalante, de la colonia San Martín Porres, Apizaco, se mostró agradecido con la fisioterapeuta Anny Ramírez, quien le ha ayudado para estar en ópticas condiciones musculares y óseas.

Refirió que sus entrenamientos continúan bajo las indicaciones de Luis Ordóñez Valdés, quien le da los planes de trabajo y el kilometraje a recorrer semanalmente, además de las repeticiones en distancias de dos mil, tres y cinco mil metros.

El atleta comentó que para sus traslados, a las sedes de competencia, recibe apoyo de amigos, entre ellos Héctor Huerta, quien le proporcionó el recurso para viajar al maratón de Tangamanga, San Luis Potosí.

“Viko” se ayuda para financiar su carrera deportiva con el encerado y pulido de carros en la ciudad rielera y en otros lugares donde lo inviten, por lo que se siente satisfecho de que su actividad atlética siga estable, a 35 años de practicarla. “Mi mamá Felipa Escalante es mi motor de vida, está siempre pendiente de mi vida, vivo con ello en la San Martín de Porres”, sostuvo el corredor.

Añadió que el esfuerzo por mantenerse en el deporte implica tener una buena alimentación, contar con un fisioterapeuta que le ayude a recuperarse luego de los entrenamientos y competencias, además de estabilidad económica, la que es difícil tenerla, ya que las carreras dan estímulos materiales solo cuando se colocan en los primeros lugares.

He competido en todo el país y cuando no gano premio no me queda otra más que encerar y pulir carros; lo he hecho en el norte y sur del país, me voy a las plazas comerciales para ganarme unos pesos y con eso tener dinero para regresarme a mi estado, enfatizó.

Víctor Manuel Muñoz Escalante forma parte de la generación de atletas masters de Tlaxcala, que actualmente destaca entre lo mejor del país.

