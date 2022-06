Triunfa Hugo Romero en Tangamanga, San Luis Potosí

Pasaron 11 años para que un tlaxcalteca ganara la categoría principal de un maratón a nivel nacional con el triunfo de Hugo Romero, en la edición 36 de Tangamanga, San Luis Potosí.

El mismo atleta ganó en 2011 el Maratón de Mérida, competencia que representa la última victoria para un fondista de esta entidad, antes del logro de este pasado domingo.

Romero Méndez señaló que para salir avante debió vencer a tres kenianos, con quienes se mantuvo en la disputa desde el inicio de la justa de los 42 mil 195 metros.

“La preparación y disciplina me ayudaron para este maratón”, dijo el fondista de 43 años de edad. Destacó que este logro es significativo, porque “soy master; la disciplina es la que me llevó al triunfo y al apoyo de amigos y empresarios de San Pablo del Monte, Sánchez Arenas Mx”.

A su regreso de San Luis Potosí, comentó que para este maratón entrenó durante tres meses 180 kilómetros por semana. Refirió que es motivo de orgullo colocar su nombre en el historial de triunfadores de Tangamanga.

No fue fácil, al inicio empezamos y ahí estaban los kenianos, eran tres; iban haciendo equipo, querían ganar, pero estuve ahí. Daban los jalones, me les escondía, me quedé ahí cuando atacaron, llevaba buena preparación y mentalmente estaba bien, comentó Romero Méndez.

Al continuar, señaló que en el kilómetro 30 “se comenzaron a quedar los kenianos; primero fue uno, al 39 otro -Patrick Wachira Miriuki- y luché en el 41 hasta la meta con el que terminó en segundo lugar, Paul Longoro, le gané por tres segundos”.

Este triunfo es muy importante para mí, me motiva a seguir corriendo, representando a mi municipio Tenancingo, poniéndolo en lo más alto, enfatizó.

TIEMPO El tlaxcalteca cronometró 2.24.10. Su premio como ganador fue con dinero en efectivo.

