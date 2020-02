Regresa a la Tierra Christina Koch, astronauta que rompió récord en el espacio

La astronauta estadounidense Christina Koch regresó a la Tierra este jueves después de haber pasado casi un año a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) y batió así el récord femenino de permanencia en el espacio.

La cápsula Soyuz con Christina Koch, de la NASA, y sus colegas a bordo (el italiano Luca Parmitano de la Agencia Espacial Europea y el cosmonauta ruso Alexandre Skvortsov) aterrizó en las estepas de Kazajistán, en Asia Central, a las 09H12 GMT, tras un vuelo de tres horas y media.

"El aterrizaje se llevó a cabo como estaba previsto y la tripulación se siente bien", se felicitó el jefe de la Agencia espacial rusa (Roskosmos), Dimitri Rogozin, en un mensaje en la red social Twitter.

"Estoy conmovida y feliz", dijo Koch, sonriente, tras ser extraída de la cápsula e instalada en una silla.

Parmitano hizo un gesto con la mano para indicar que se sentía bien, mientras Skvortsov comía una manzana justo después del aterrizaje, según un video distribuido por Roskosmos.

Habitantes de las estepas kazajas, montados a caballo, asistieron a este aterrizaje en medio de la nieve en una estampa inédita.

Foto: @NASA

Christina Koch, de 41 años, permaneció a bordo de la ISS 328 días, con lo que bate el récord anterior, que estaba en manos de Peggy Whitson, una veterana del espacio estadounidense.

El 28 de diciembre de 2019, Koch pasó su 289 día en el espacio, mientras que su compatriota solo estuvo 288 días seguidos.

Esta ingeniera estadounidense ya pasó a la historia con su primera caminata espacial 100% femenina que realizó en octubre de 2019 con su compatriota Jessica Meir, una bióloga marina.

En una entrevista el martes, dos días antes de su regreso a la Tierra, Christina Koch contó a la NBC que lo que más iba a extrañar es la "microgravedad".

"Es muy divertido estar en un lugar donde puedes saltar del suelo al techo cuando quieres", dijo, sonriendo.

Sitio para las mujeres

Pese a batir el récord, Christina Koch asegura que Peggy Whitson, de 59 años y con tres misiones espaciales, sigue siendo su "heroína" y "mentora". Ella sueña con "inspirar a la futura generación de exploradores".

Christina Koch regresa a la Tierra poco después de la presentación, en la Super Bowl, de un nuevo anuncio publicitario de la marca de cosméticos Olay con tintes espaciales.

El anuncio, protagonizado por la astronauta de la NASA Nicole Stott, llama a "hacer sitio para las mujeres" y se propone ayudar a la compañía a recaudar 500.000 dólares para la organización sin fines de lucro Women Who Code, que anima a las jóvenes a estudiar tecnología y ciencia.

La primera mujer en volar al espacio fue la cosmonauta soviética Valentina Tereshkova. Su vuelo en 1963 sigue siendo la única misión espacial realizada por una mujer en solitario.

Desde el comienzo de los lanzamientos a la ISS, Rusia solo ha enviado hombres al espacio, con la excepción de Elena Serova en 2014.

Las dos cosmonautas son actualmente diputadas en la Duma estatal (cámara baja del parlamento ruso) donde representan al partido en el poder Rusia Unida.

¿Y los hombres?

A diferencia de Christina Koch, cuya estancia en la ISS se ha prolongado respecto al plazo inicial, Luca Parmitano y Alexandre Skvortsov terminan misiones de seis meses.

El martes, Parmitano pasó los mandos de la ISS al cosmonauta de la Agencia Espacial Rusa (Roskosmos) Oleg Skrípochka.

El astronauta italiano de 43 años ha publicado regularmente fotos de la Tierra tomadas desde la ISS, que muestran los incendios forestales en Australia o los Alpes, que describe como "una columna vertebral que nunca se inclina ante el tiempo".

Cuatro cosmonautas pasaron un año o algo más en el espacio durante una sola misión. El récord absoluto de 437 días está en poder de Valeri Poliakov.

Entre los astronautas de la NASA, el récord es de Scott Kelly, con 340 días seguidos en la ISS, antes de regresar a la Tierra en 2016.