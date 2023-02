¿Científico o chamán? Conoce la misteriosa historia del Dr. Grinberg que inspiró el documental de Ida Cuevas

Cuando salió a la luz el documental El secreto del Dr. Grinberg, del cineasta español Ida Cuevas, volvió a la conversación la enigmática historia de este doctor pionero en telepatía y neurofisiología; así como su misteriosa desaparición en 1994, la cual se suscitó junto a visibles avances de su Teoría Sintérgica.

Ciencia Evolución: elefantes nacen sin colmillos como respuesta a la caza furtiva

Entérate:➡️William Shatner muestra los enigmas del mundo en "Inexplicable"

El gran científico de la UNAM

Como lo estipuló Erika Rosete: "Para los chamanes, Jacobo Grinberg era un científico. Y para los científicos, un chamán".

No obstante, todos comparten la misma opinión: fue un observador excepcional.

Nació en 1946 en una familia judía en México. A los 12 años, siendo el mayor de tres hermanos, se hizo cargo del cuidado de su madre, quien vivía su etapa terminal por cáncer. Los testimonios de sus hermanos afirman que esto último provocó un desbalance emocional para el resto de su vida.

Doble Vía ¿Mordida de bruja o enfermedad? Por qué morían tantos niños en Tlaxcala antigua

Lee más: ➡️William Shatner devela los misterios del mundo

Dedicó gran parte de su juventud y adultez a nutrir sus investigaciones sobre la Teoría Sinérgica en los laboratorios de la UNAM. En este estudio intenta resolver la interrogante de la creación de la percepción, postulando la existencia de un nivel básico del espacio, y la capacidad del cerebro humano de distorsionarlo a través de la creación y expansión de campos neuronales.

El chamán del laboratorio

Mientras trabajaba en sus investigaciones, tenía diferentes grupos de estudiantes a su cargo. Estos lo recuerdan como un hombre esotérico. Dicen que un día los hacía meditar y al siguiente revisaba los avances de sus respectivos temas.

Doble Vía Seis datos sobre el monstruo más tierno: el ajolote

Infórmate: ➡️En Tlaxcala, Casa Azul lleva relatos de Allan Poe al teatro

Quienes tuvieron contacto directo con él aseguran que solía ser una persona amorosa y muy responsable. Sus prioridades siempre fueron el trabajo y su hija.

Su realidad dio un vuelco desde que conoció a Bárbara Guerrero (Panchita), una chamana dedicada a curar enfermedades con sus manos. Desde entonces, su gran obsesión fue entender lo que la ciencia no ha comprobado.

Yo soy un científico, tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana, dijo alguna vez Grinberg en entrevista televisiva.

Doble Vía ¡Feliz Día del Unicornio! Esta criatura mitológica de ha vuelto muy popular

Más información: ➡️Francisco Guillot, escritor de misterio y terror

El fin de una leyenda

Jacobo Grinberg desapareció, sin dejar rastro, en diciembre de 1994. Su familia dio aviso a las autoridades en mayo del año siguiente. Fue en vano.

El filósofo Manuel Delaflor, quien trabajó con Grinberg por seis años, sigue soñando con él, cuenta que lo ve en su laboratorio, y que le pregunta en dónde ha estado todo este tiempo. En su sueño recibe siempre la misma respuesta: “Tenía cosas qué hacer”.

Entre las teorías de su desaparición está la desaparición forzada por agencias de investigación. En la carpeta sobre su desaparición, el policía Clemente Padilla se dio cuenta que Grinberg había estado trabajando para una universidad en Estados Unidos, pero jamás le mencionó nada a nadie, lo cual pudo dar pie a que agentes de inteligencia lo reclutaran para algún trabajo en conjunto o seguir su investigación en un laboratorio secreto.

Doble Vía Conoce la nueva especie de pez hallada en Chiapas; recibe nombre en Tzotzil

Continúa leyendo: ➡️[Video] Un misterio, el paradero de la cruz en la Malinche

El secreto del científico-chamán

Ida Cuéllar visitó Tepoztlán en agosto de 2010, donde una mujer le contó la historia de “uno de los más grandes científicos mexicanos” que probablemente había sido secuestrado por la NASA.

Cuéllar, atraído por temas relacionados con la energía, el universo y la “magia”, comenzó a maquilar en su mente la narración que le daría vida a su documental de 2020 titulado “El secreto del Dr. Grinberg”

Doble Vía Virus milenarios son encontrados en el Tibet

Te puede interesar: ➡️Daniel Craig como el detective Benoit Blanc enfrenta un nuevo misterio

Ni siquiera me había dado cuenta de que un día antes de que esa señora me contara la historia de Grinberg, yo me había comprado un libro de él, sin saber absolutamente nada del autor, relata.

El documental atrapa desde los primeros minutos y tiene una valoración casi perfecta por la crítica. Fue ganador del Premio Latitud en el DOCBarcelona en 2021 y, para sacar tus propias teorías, lo puedes ver gratis en Filminlatino.