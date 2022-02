Conoce cuánto duró el rayo más largo que batió un récord mundial

Según los expertos de la Organización Metereológica Mundial (OMM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 29 de abril de 2020, cruzo los cielos de Estados Unidos un descomunal rayo y es el más largo jamás registrado.

La histórica centella inició cerca de la ciudad de Wiggins en Mississippi atravesó los cielos de Luisiana y Texas hacia Freeport en el Golfo de México, zigzagueando por el cielo el equivalente a la distancia entre Londres y Hamburgo en Alemania o entre Nueva York y Columbus (Ohio).

Para poder medir la extensión del rayo, los especialistas utilizaron el método del arco de círculo máximo. Actualmente, la tecnología que se usa para medir la longitud y duración de estos destellos ha evolucionado enormemente, lo que permite mejores registros en relación al pasado.

El rayo en cuestión, supera por 60 kilómetros más el récord anterior que fue impuesto por un rayo al sur de Brasil el 31 de octubre de 2018.

Este relámpago junto con otro que hizo su aparición sobre Uruguay y el norte de Argentina el 18 de junio de 2020 y que tuvo una duración de 17.1 segundos, se originaron en las Grandes Llanuras en América del Norte y en la Cuenca de la Plata, en América del Sur, lugares que son conocidos como puntos críticos para las tormentas eléctricas del llamado Sistema Convectivo de Mesoescala.

