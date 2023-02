“Escorpión venenoso de Tlaxcala”, un reptil endémico que no es escorpión ni es venenoso

Entre la vasta diversidad de especies que habitan los bosques de Tlaxcala se encuentra una pequeña lagartija llamada "Barisia imbricata", a la cual se le ha dado erróneamente el nombre de “escorpión” en el sur del estado, provocando temor entre los lugareños.

Doble Vía Palabras en español que provienen del árabe y que usas a diario sin saberlo

Lee más:➡️Día Mundial de los Animales: ¿cuál es su origen y su relación con San Francisco de Asís?

Aunque no está claro cómo surgió el cambio de nombre en la tradición oral, investigadores locales han puesto en marcha programas de conservación para llevar esta información a los municipios donde se distribuye la especie.

Se ha hecho mucha difusión acerca de esa lagartija; incluso se lleva a las comunidades y escuelas, se saca al animal y se pone en la mano para que vean que no pasa nada, que no es venenosa, expuso la doctora Cecilia Cuatianquiz Lima, coordinadora del programa “Los tesoros de la Malinche" en entrevista con El Sol de Tlaxcala.

Doble Vía ¡Huele a amor! elaboran en Totolac coraconchas sabor Hershey's

Lee también:➡️¿Recuerdas a los mayates? Estos escarabajos divirtieron a muchos niños en el pasado

Las infecciones provocadas por mordida de Barisia se deben a las bacterias naturales de su boca y, en esos casos, es importante limpiar la piel herida: Como cualquier animal, si lo molestas te va a morder, pero no te va a infectar con veneno, aseguró la especialista.

Más información: ➡️Te mostramos cinco animales africanos que seguro no conocías

Los registros indican que este reptil puebla con mayor densidad las zonas boscosas de Ixtenco, Teacalco y Tzompantepec, así que no es extraño verlos recorriendo los caminos, calles o incluso casas. Pero no hay de qué preocuparse, no son agresivos y basta darles unos minutos para que continúen su camino.

Sobre “Barisia imbricata”

Doble Vía Llega a Tlaxcala "Tierra de Dinosaurios", atractivo imperdible para Semana Santa

No dejes de leer: ➡️México es el país con mayor diversidad de serpientes

También llamado lagarto alicante de las montañas, lagarto del Popocatépetl o escorpión, el “Barisia imbricata” es un reptil endémico del Valle de México.

Se caracteriza, de acuerdo con la doctora, por su cuerpo alargado y patas muy pequeñas, casi invisibles; debido a su estructura, es fácil confundirlos con una serpiente: Llegamos a la conclusión de que en la zona centro de Tlaxcala empezaron a tenerles miedo por su similitud con las serpientes, pero hay que recordar que las lagartijas no tienen colmillos ni glándulas que producen veneno, explicó.

Doble Vía La historia de Valentín, el sacerdote condenado a muerte que dio origen al Día de los enamorados

Te puede interesar:➡️Animales exóticos: peligroso tenerlos en casa como mascotas

Barisia habita en lugares con climas templados húmedos y suele resguardarse debajo de las cortezas de los árboles y troncos tirados en zonas de cultivo y claros de terreno cercanos al bosque.

Su dieta es rica en proteínas, pues se alimenta de insectos y crías de lagartija. Junto a otros reptiles, son los que regulan las poblaciones de pequeñas especies y fomentan la dispersión de semillas.

No te pierdas:➡️Burrolandia, al rescate de los animales maltratados

Debido a la mala fama que ha ganado a partir de las creencias comunitarias, el animal se encuentra Sujeta a Protección Especial por la Semarnat, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación en todo el país.

En ese sentido, la invitación de la investigadora es a respetar el espacio de cualquier animal en su medio natural y, en el caso de Barisia, difundir información certera para ir detectando poco a poco los mitos alrededor de él.

Doble Vía Si el tecolote canta, ¿es mal agüero?

Infórmate: ➡️De colores, tamaños y especies: El planeta celebra el Día Mundial de los Animales

Todos los animales, por más pequeños que parezcan, forman parte de una importante cadena alimenticia que no podemos alterar. Al final todo lo que hacemos fuera termina siendo para nosotros mismos, finalizó.