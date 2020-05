¿Has borrado una conversación de WhatsApp y quieres recuperarla? Aquí te decimos cómo

Si has eliminado una conversación de WhatsApp por error y no tienes activada la copia de seguridad, no te angusties más, ya que existe una función de recuperación de chat´s, solo para Android.

Y para ello, no es necesario tener activada la copia de seguridad, pues la app, por defecto, siempre hace una copa local de nuestras conversaciones.

Esta copia se realiza diariamente a las 2:00 a.m., guardando los archivos directamente en el almacenamiento interno del teléfono durante una semana. Es de mencionar que NO podrás recuperar todo el historial de chat, ya que con este método no es posible, a menos que para la próxima actives la copia de seguridad.

Ahora bien, para recuperar la conversación debes seguir los siguientes pasos:

Accede al Administrador de archivos del teléfono, luego a la carpeta WhatsApp -> Base de datos. La carpeta Base de datos contiene todos los archivos de respaldo de WhatsApp que se almacenan localmente en el teléfono.

- Selecciona el archivo msgstore.db.crypt12 y cámbiale el nombre a msgstore_BACKUP.db.crypt12. Este es el archivo de copia de seguridad más reciente y debes cambiarle el nombre para evitar que se sobrescriba.

- Ahora verás un montón de archivos en esta carpeta con el formato msgstore-AAAA-MM-DD.1.db.crypt12. Se trata de las copias de seguridad anteriores de WhatsApp; puedes elegir la más reciente y cambiarle el nombre a msgstore.db.crypt12.

- Sigue la parte difícil: debes abrir Google Drive en el móvil, tocar el icono de las tres líneas verticales -> Copias de seguridad. Ahora elimina la copia de seguridad de WhatsApp. Esto obligará al teléfono a restaurar desde la copia de seguridad local.

- Ahora, desinstala WhatsApp y vuelve a instalarlo. Configúralo y una vez hecho esto, recibirás un mensaje para restaurar los chats desde una copia de seguridad local, considerando que no tienes una copia de seguridad en la nube.

- Dale a Restaurar y listo. Recuperarás todas tus conversaciones eliminadas.

