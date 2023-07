¡Levanten la mano los románticos! Estos son los beneficios de escribir cartas a mano

¿Hace cuánto tiempo que el cartero no visita tu casa para entregarte un sobre? Pero no con un cobro del banco ni el panfleto de ofertas del supermercado en el interior, sino una carta escrita por un familiar lejano, el saludo de un amigo o, por qué no, una declaración de amor. Para la mayoría de las personas, habrán pasado años.

De acuerdo con Correos de México, de enero a junio de 2023 se enviaron más de 173 millones de correspondencias nacionales e internacionales en las más de mil rutas con las que cuentan sus oficinas. Sin embargo, uno de los 7 mil carteros de la empresa asegura que la mayoría son documentos provenientes de instituciones públicas o privadas, muy pocas son personales.

Yo me acuerdo que antes el nombre del remitente y destinatario venían escritos en letra manuscrita; se notaba que era el único medio que se tenía para comunicarse. Yo mismo enviaba fotos, deseos, dedicatorias, pero ya no es común, comentó.

La popularización del teléfono, además de la llegada del Internet y las redes sociales han permitido acortar la comunicación y volver obsoleta el envío de misivas. No obstante, escribir cartas a mano tiene diversos beneficios para la salud mental, de acuerdo con Ángel Mata, psicólogo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Independientemente si se envían o no, escribir cartas a mano es un ejercicio muy sano porque nos permite canalizar emociones, expresar sentimientos y explotar nuestra creatividad lingüística, sostuvo en entrevista para El Sol de Tlaxcala.

De hecho, agregó Ángel Mata, una de las actividades más comunes entre las personas que asisten a terapias psicológicas es escribir cartas todos los días. Estas pueden tener como destinatario los padres, exparejas o personas con las que se tenga algún tipo de duelo; de esta forma, los pacientes se van liberando poco a poco de las palabras que no pudieron decir en su momento. “Luego los pacientes las queman, las tiran o las envían -si es el caso-, lo importante es que las escriban”, agregó.

Por otro lado, el especialista en salud mental sugirió que escribir es necesario para quienes desean mantener una mente ágil: Escribir a mano favorece nuestra memoria, ya que nos permite retener información y estar en constante búsqueda de vocabulario. También es una actividad que nos ‘obliga’ a organizar las ideas, estructurar enunciados y, como resultado, mejorar nuestras habilidades comunicativas, mencionó.

Con este panorama, el académico señaló que escribir cartas es una actividad popular y los padres deben estimular a los niños para que no pierdan esa costumbre.

Por algo las escuelas mantienen en sus programas la escritura y envíos de cartas. Tanto la comunicación escrita como la comunicación oral deben estar presentes en la educación. A través de la escritura a mano los niños reconocen las letras, las oraciones y las intenciones comunicativas, dijo.

Finalmente, Ángel Mata hizo énfasis en que la escritura debe ser a mano, ya que escribir correos electrónicos reduce la eficiencia en la redacción. En los dispositivos electrónicos se pueden hacer dictados, utilizar contracciones y borrar fácilmente, pero cuando nos enfrentamos a la hoja y el lápiz es cuando llega el verdadero reto para la mente. Si les quitamos la escritura a los niños nos podríamos enfrentar a un grave problema de comunicación, concluyó.

UN DATO LOCAL

A pesar de que las misivas dejaron de ser el medio de comunicación por excelencia, Correos de México se mantiene activa. En nuestro estado existen once oficinas de correos que hasta la fecha brindan atención en Apetatitlán, Apizaco, Calpulalpan, Chiautempan, Huamantla, Nativitas, Papalotla, San Bartolomé, Tlaxcala, Tlaxco y Zacatelco. Enviar una carta en una de las rutas que cubre el estado tiene un costo de siete pesos con cincuenta centavos.