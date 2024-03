Mañana sábado inaugurarán el Zoológico de Piedra en Tlatlahuquitepec

En San Simón Tlatlahuquitepec, comunidad perteneciente al municipio de Xaltocan, en los próximos días será inaugurado un peculiar zoológico que proyectará a la región como un importante destino ecoturístico.

Pinturas de animales plasmadas sobre la roca y el cemento con pincel y brocha, así como esculturas de piedra de especies diversas que, en su mayoría, fueron creaciones de picapedreros de Xaltocan con material extraído de ese municipio, dan vida al denominado Zoológico de Piedra.

El sitio de esparcimiento y recreación fue levantado en la parte superior del cerro de San Simón Tlatlahuquitepec, una elevación en donde predomina la piedra de tezontle (mineral en tono rojo de origen volcánico), situado a una altitud de dos mil 800 metros sobre el nivel del mar.

Aunque con una visión diferente, el montaje de espacio arrancó en 2017 con la edificación de la Escalinata de Piedra que consta de 365 peldaños construidos con laja de piedra de cantera extraída en el municipio, y que contiene brillantes que la hacen atractiva. Eso la posiciona como la más grande de Tlaxcala.

Es a los pies de la escalinata donde inicia la aventura por el zoo de piedra, pues mientras las personas suben los más de 300 peldaños con dirección a la cima del cerro, tienen la posibilidad de apreciar y descubrir los animales que fueron pintados en ellos.

Una salamandra, un ajolote, un guajolote, un pato, un alacrán, un ciempiés, una araña, una catarina, un chapulín, un camaleón, una rana, un sapo, un conejo, un chiquina, un mapache, un puma, una abeja, un halcón y serpientes, toros, mariposas y aves, son algunos de las pinturas.

En la punta del cerro los recibirá un mirador, desde donde podrán observar los volcanes que están alrededor de Tlaxcala: la Malinche, el Pico de Orizaba, el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl.

El recorrido por los animales de piedra inicia en la cima, donde las personas encontrarán un oso, pavorreales, un león, tigre, coyote, hipopótamo y un cocodrilo, todos ellos en el perímetro de la capilla en honor a la Virgen de la Asunción que cada madrugada del 15 de agosto reúne a los pobladores para velarla.

Es ahí donde comienza el descenso por un camino de terracería entre arboles de distintas especies y, por lo tanto, el avistamiento del resto de las esculturas talladas en piedra de cantera: una ardilla, un gallo, una águila, un búho, un puma, un pez, una jirafa, un elefante, un cocodrilo, un sapo y leones, delfines y osos. El recorrido termina con la efigie de un oso con un pescado en la boca.

El mismo camino de piedra y tierra dirigirá a las personas al inicio de su trayecto, en los pies de la Escalinata de Piedra.

COSTOS Y HORARIOS

Hasta el momento no han sido establecidos horarios ni costos para poder ingresar al inmueble, y al estar ubicado en una zona natural de libre acceso cualquier persona puede disfrutar del sitio ecoturístico siempre que respete el lugar.

Sin embargo, los pobladores piden no usar el sitio para ingerir bebidas alcohólicas, no dañar las especies labradas en piedra, no pintar o graffitear las pinturas, no romper ni causar destrozos en los escalones, en el camino, a la fauna y flora del lugar y no dejar basura.

¿CÓMO LLEGAR EN TRANSPORTE PÚBLICO?

Para llegar al Zoológico de Piedra desde la capital de Tlaxcala las personas deben tomar las unidades del transporte público con destino a San Simón Tlatlahuquitepec, las que digan “zona de hospitales”.

Las unidades salen de la central y hacen paradas atrás del Congreso local y en el mercado, así como en Chiautempan y Apetatitlán. El transporte también hace parada en el puente hospitales (carretera Apizaco-Tlaxcala), una opción para quienes vienen de otras demarcaciones.

Desde la Central de Tlaxcala el trayecto es de aproximadamente una hora y al llegar a San Simón Tlatlahuquitepec deben pedir la parada en el Centro de Salud y caminar sobre la calle Juárez, con dirección al cerro, a unos 15 minutos.

Al llegar al antiguo campo de futbol deberán tomar el camino de tierra que está de lado derecho y avanzar aproximadamente cinco minutos más para llegar al punto donde inicia el zoológico.

Desde Apizaco deberán acudir a la base de combis de San Simón Tlatlahuquitepec, ubicada en Aquiles Serdán y Avenida Xicohténcatl. Ahí abordarán la ruta “San Simón Cerro” y tras un trayecto cercano a los 25 minutos deberán bajar en “las escalinatas”, a escasos cinco metros del zoológico de piedra.

Esa misma ruta hace paradas en el puente de piedra de Xaltocan (sobre la carretera México- Veracruz), una opción que pueden elegir quienes acudan de Calpulalpan o zonas en la misma dirección.

¿CÓMO LLEGAR EN AUTOMÓVIL PARTICULAR?

Para llegar en auto particular desde el municipio de Tlaxcala y aledaños, las personas deben dirigirse a la zona de los hospitales, en Apetatitlán, y circular sobre la carretera 16 de Septiembre y después avenida Independencia, que es la que conduce a Xaltocan.

Después de uno 10 minutos, al llegar al Centro de Salud, deberán girar a la izquierda por la calle Juárez y avanzar hasta el antiguo campo de futbol, girar levemente a la derecha y a unos minutos estará la entrada al zoológico.

Otra opción, desde Apizaco y “La Y”, es transitar sobre la carretera Apizaco-Tlaxcala con dirección a Calpulalpan y en el puente de piedra de Xaltocan girar a la izquierda sobre la avenida Independencia, para luego de unos 10 minutos dar vuelta a la derecha sobre la calle La Asunción y unos metros más adelante estará el sitio.

Tlatlahuquitepec es una palabra náhuatl que significa cerro rojo o lugar colorado, por lo que es conocido como cerro rojo, cerro de tezontle (la piedra es roja) o cerro ardiente.

En la cima del cerro hay una piedra de origen prehispánico en cuya cara principal se aprecia una rosa. Esa roca es motivo de múltiples leyendas de los pobladores, quienes aseguran que está encantada, que de ella sale un charro negro y un gallo y que cuando han intentado extraerla se hunde más.

El sábado 16 de marzo será la apertura oficial del sitio y a partir de las 10:00 horas y hasta las 14:00 horas habrá diversas actividades culturales como presentación de camadas de huehues de Xaltocan, de payasos, de música norteña y banda.