Frena alcalde de Xaltocan desarrollo de San Simón; denuncia presidenta de comunidad

A un año que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala (OFS) detectó una simulación de factura por parte del presidente municipal de Xaltocan, José Luis Hernández Vázquez, los apoyos a la comunidad de San Simón Tlatlahuquitepec son casi nulos.

Lo anterior fue denunciado por la presidenta de comunidad, María Victoria Marcelina Hernández Lozano, quien señaló que con estas acciones frenan el desarrollo de su jurisdicción.

María Victoria Marcelina Hernández Lozano, presidenta de comunidad de San Simón Tlatlahuquitepec, municipio de Xaltocan | Armando Pedroza

ANTECEDENTE

Y es que en noviembre de 2022, el OFS cuestionó a la autoridad comunal sobre la facturación por la compra de un arrancador para un pozo de agua.





En ese entonces, Marcelina Hernández precisó que la compra se realizó con dinero del pueblo y no de la presidencia, y que desconocía el origen de la factura.

Una factura apócrifa que simuló el alcalde de Xaltocan sobre la compra de un arrancador para el pozo de agua, ocasionó menos apoyos para la comunidad de San Simón | Armando Pedroza

De esta manera, los fiscalizadores asentaron en la cuenta pública la irregularidad que cometió el alcalde, pero esto ocasionó represalias contra la presidenta de comunidad.





A mí me preguntaron si la factura que pasó el alcalde correspondía al arrancador que se compró para la bomba de agua, yo les afirmé que, efectivamente se había comprado ese aparato, pero fue con dinero de los usuarios del agua potable, así que no se tenía que haber facturado a la presidencia… simplemente dije la verdad, informó la presidenta de comunidad de San Simón.

Tras revelarse la irregularidad cometida, el munícipe comenzó a disminuir los apoyos a la comunidad | Armando Pedroza

De este modo, tras revelarse la irregularidad cometida, el munícipe comenzó a disminuir los apoyos a la comunidad, además la intervención del propio alcalde, incluso en las festividades del lugar, como la próxima feria que arranca la próxima semana.





Comenzamos a trabajar con un patronato, pero después se fueron del lado del presidente y ahora ellos manejan el programa de feria, según dicen que para apoyar la reelección del alcalde, por eso nos dejaron fuera de la organización, indicó María Victoria Marcelina Hernández Lozano.

Desde noviembre de 2022 a la fecha, solo el gasto corriente es entregado a la presidencia de comunidad, que corresponde a 19 mil 443 pesos, de ahí se devengan gastos de gasolina, sueldo de la secretaria, responsable de la lechería, energía eléctrica, entre otros.





El presidente ya me quitó la jerarquía, ya no me da apoyos, ni para el Día del Niño, Día de la Madre, nada más me dio seis mil pesos el año pasado, pero ese dinero se los di al comité de agua potable porque les hacía falta, argumentó la autoridad comunal. Agregó que solo en este año ha recibido ocho mil 500 pesos para la organización de las festividades patrias del mes de septiembre.

FRENA OBRAS

También, detalló la entrevistada, “José Luis Hernández Vázquez ha frenado diferentes obras en la comunidad, pero afortunadamente hice una gestión ante la Comisión Federal de Electricidad para la ampliación de energía eléctrica en 15 calles y, de esas, 11 se van a concretar”.