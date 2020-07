Steve Aoki y Pablo Isla, presidente de Inditex, participan en graduación de IE University

La pandemia del Covid-19 ha transformado la vida en el mundo y de la noche a la mañana, los jóvenes tuvieron que tomar clases virtuales para seguir con sus estudios y las tradicionales graduaciones se trasladaron también a una pantalla de computadora.

Con el fin de motivar a esos estudiantes que concluyeron algún ciclo escolar, personalidades de diveros ámbitos se han dado a la tarea de colaborar con instituciones y universidades para brindar un mensaje de superación en estos tiempos de pandemia.

Uno de ellos es Pablo Isla, presidente de Inditex, la multinacional propietaria de Zara y Massimo Dutti, quien durante la graduación virtual de la prestigiosa universidad europea IE University, afirmó que “lo más importante de una organización son las personas”.

We still can't get over the hype of our virtual #IEGraduation of the #ClassOf2020! Last Friday, we had the pleasure of having Pablo Isla, Executive Chairman of Inditex, giving our keynote speech, highlighting the importance of #diversity and its competitive advantage. pic.twitter.com/YAEILsHL5G — IE University (@IEuniversity) July 20, 2020

“Pasión, compromiso y la perseverancia en la búsqueda de la excelencia son las claves para el éxito”, expresó Pablo Isla a los siete mil alumnos de las escuelas de esta universidad, procedentes de 140 países.

El directivo también destacó ante los graduados, y futuros profesionales, que “saber escuchar y aprender desde la humildad, es pilar para crear o integrarse en la empresa”.

Además de la participación del presidente de Inditex, la graduación de IE también contó con la participación del DJ Steve Aoki, quien se conectó desde su estudio en Los Ángeles, California, así como de Dani García, el chef tres estrellas Michelín de proyección internacional, que cocinó online la cena de graduación junto con los estudiantes.

Unbelievable. #GRAMMY nominated, top DJ and producer @steveaoki, star guest of @IEuniversity #IEGraduation night. Live now! #Classof2020 #WeAreIE #WeAreAllConnected pic.twitter.com/OPcOKrm87n — Juncal Sánchez (@juncalsanchez) July 17, 2020 Closing our Graduation day with @steveaoki!!! 😎 #WeareIE @IEuniversity pic.twitter.com/u9aMOSBJgh — Begoña González-Cuesta (@begogc) July 17, 2020 Let’s get the party started! Congratulations to all graduates of @IEuniversity! Check out our exclusive session with @steveaoki #IEGraduation @IEbusiness pic.twitter.com/0kGi7sS23q — Martin Boehm (@Martin_J_Boehm) July 17, 2020 Great @IEuniversity cap @steveaoki! @IEuniversity #IEGraduation DJ Session #WeAreIE #Classof2020 #WeAreAllConnected pic.twitter.com/hlLikbTfb4 — Juncal Sánchez (@juncalsanchez) July 17, 2020

En su turno, Santiago Iñiguez, presidente de la entidad educativo, resaltó que los alumnos de esta clase 2020 será recordados en el futuro por haber sido una de las generaciones “más resilientes, comprometidas y emprendedoras”.

Por ello “están llamados a crear un mundo más sostenible, justo y equitativo”, añadió.