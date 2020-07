¡Abuelitos recrean icónicas portadas de The Clash, David Bowie y más!

Inspirados en grandes artistas y agrupaciones como The Clash, David Bowie y Blink 182, los residentes de una casa para adultos mayores en Edgware, Inglaterra recrearon emblemáticas portadas de álbumes como una forma de pasar el tiempo en esta cuarentena.

Al ver reducidas las opciones de entretenimiento por la contingencia sanitaria derivada del Covid-19, el asistente social del centro de cuidado Sydmar Lodge Care Home, Robert Speker, motivó a los abuelitos a imitar algunas de las imágenes que aparecen en los discos más vendidos y conocidos de todas las épocas.

Foto: Twitter @robertspeker

Algunas de las portadas elegidas para recrear fueron “London Calling” de The Clash; “Born in the USA” de Bruce Springsteen; “Bad” de Michael Jackson; “Aladdin Sane” de David Bowie; “Enema of the State” de Blink 182 y “True Blue” de Madonna.

pic.twitter.com/IJqcB69tQo — Robert Speker (@robertspeker) July 10, 2020

El resultado obtenido durante este desafío fue sumamente tierno y aunque actualmente el hecho ha trascendido, los encargados de cuidar y atender a los abuelitos recordaron que el objetivo principal fue brindarles un poco de esparcimiento, entretenimiento y recreación en medio de la pandemia.

pic.twitter.com/UWGYCRSE4N — Robert Speker (@robertspeker) July 10, 2020

