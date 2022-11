¿Descanse en paz? Familia se pelea por los terrenos ¡en pleno funeral! [Video]

Bastaron unos segundos para que un cortejo fúnebre que terminó con el entierro de un ser querido, se convirtiera en una arena de lucha libre y gracias a los celulares podemos apreciar la pelea campal en un video que dura algunos segundos en los que se presume una familia pelea por los terrenos, el meme se hizo realidad.

La riña comenzó con algún comentario mal intencionado que la otra persona, pese a ser familiar, no se dejó y se comenzaron a decir improperios, lo que fue escalando hasta llegar a lanzarse rocas, porque lo golpes no podría llegar ya que a mujer que comenzó a lanzar los objetos estaba muy lejos de su “rival”.

Cabe señalar que no todos los integrantes de la familia se unieron al pleito, en alguno cupo la calma y trataron de detener la pelea, pero fue demasiado tarde, el coraje que tenían los que se estaban en el pleito, se veía que era más grande que la calma que pudieran tratar de aplicarles.

Entendemos que los momento son difíciles a la hora de despedirte del ser querido y por tal motivo las emociones están a flor de piel, se necesita algún comentario inapropiado para que algunos de los afectados pierda la cabeza y comience la discusión.

¡Se aventaron hasta piedras!

El video inicia con una joven que se estaba retirando de la tumba, en la que creemos estaba un ser querido, pero todo cambio de un momento a otro y se regresó todo enojada, a los gritos contra otro de los asistentes que se encontraba del otro extremos, sosteniendo a una personas que parecía no poder con su llanto.

Corte a, la joven sale corriendo como queriendolo alcanzar y es detenida por otra persona mientras el resto de la familia, consternada por lo que ocurre no sabe cómo actuar, sólo uno de los asistentes trato de evitar el enfrentamiento.

Al chile ustedes nunca no vieron por la abuelita 😂 pic.twitter.com/8jtHQqkalT — Don Favs (@Don_Favs) November 11, 2022

Frustrada al ver que no iba a llegar a su “rival” se le hizo muy fácil tomar una piedra y lanzarla, ¡que tino! Justo le dio en la cara a quien se presume fue el sujeto que la hizo enojar, el desenlace, no lo conocemos porque segundo después termina el video, no sin antes poner el mensaje “feliz día de muertos”.

El clip que está en la cuenta de twitter @Don_Favs ya casi llega al medio millón de reproducciones, cuenta con más de 10 mil me gusta y suma, al momento, más de 230 comentarios o respuestas al tweet, entre los que se puede apreciar que todos creen que el pleito inició por el ya clásico “los terrenos de la familia”, te presentamos el video y te toca a ti emitir tu opinión.

Nota publicada originalmente en Diario de Xalapa