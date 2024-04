En vilo, candidaturas de 6 partidos políticos por incumplir requerimientos del ITE

Los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Nueva Alianza, Redes Sociales Progresistas (RSP), Fuerza por México y la coalición “Fuerza y Corazón por Tlaxcala” ignoraron los requerimientos que les hizo la autoridad electoral local para la procedencia del registro de sus candidaturas a diputados locales.

En sesión extraordinaria del 13 de abril, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) nuevamente reservó la aprobación de esas solicitudes puesto que los institutos políticos no subsanaron las observaciones que les fueron hechas el pasado dos de abril.

Por lo anterior, el órgano electoral les otorgó un plazo de 24 horas para atenderlo, a partir de que reciban la notificación, de lo contrario les será negado el registro de sus postulaciones; además, por la omisión para atender las observaciones esos partidos políticos y coalición fueron amonestados públicamente.

Sin embargo, el ITE indicó que en algunos casos las observaciones ya fueron subsanadas, pero al ser remitidas al órgano autónomo posterior al plazo concedido a los partidos políticos, los cambios no fueron reflejados.

LOS REQUERIMIENTOS NO ATENDIDOS

En la sesión del dos de abril, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones reservó la aprobación a la coalición “Fuerza y Corazón por Tlaxcala” por no postular ninguna en favor de los grupos vulnerables y entonces no procedieron los registros de los distritos 07, 11, 13 y 15 correspondientes a Héctor Martínez Zamora, Noé Parada Matamoros, Sandra Cortés Águila y Damaris Cortés Ramírez, respectivamente, situaciones que deberán ser revisadas.

En el caso específico del PAN, las observaciones tuvieron que ver con las postulaciones a diputaciones por la vía de mayoría relativa, al no cumplir con las acciones afirmativas para el grupo de las comunidades indígenas y residentes en el extranjero, pues las personas que buscan la candidatura no acreditaron, mediante documentación, ser parte de esos grupos.

Al PVEM le fue señalado que su lista de candidaturas de representación proporcional fue rechazada al ser encabezada por un hombre en la figura de Jaime Piñón Valdivia, pues por el principio de alternancia debería ser una mujer el número uno en la lista, además de que no pudo comprobar la discapacidad de las personas postuladas en esa situación.

En el caso de Morena, el ITE indicó que no cumplió la acción afirmativa en favor de las personas indígenas, puesto que el ciudadano postulado no acreditó los requisitos y también le fue señalado que no comprobó la calidad de migrante o vínculo con la comunidad migrante de otros de sus candidatos.

Por su lado, el Panal quebrantó el principio constitucional de paridad de género de las postulaciones por el principio de mayoría relativa en el bloque de votación más baja, así como colocar a un hombre para encabezar dicho listado y no una mujer.

A RSP el ITE le ordenó solventar diversas irregularidades para cumplir las acciones en favor de los grupos de personas indígenas, con discapacidad y residentes en el extranjero.

Y, finalmente, al partido Fuerza por México le detectaron inconsistencias en sus nominaciones respecto a las acciones afirmativas, pues pretendió inscribir a la diputada local con licencia Reyna Flor Báez Lozano para cumplir la cuota de personas con discapacidad, al presentar un certificado emitido por el Departamento de Fomento a la Salud, adscrito al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en Tlaxcala, pero no especificó que se trate de una discapacidad permanente.

Al momento han sido aprobados los registros de los partidos de la Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y Movimiento Ciudadano, pero el ITE no ha entregado las respectivas constancias a los candidatos postulados y no ha fijado fecha para ello.