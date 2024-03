Sheinbaum promete financiamiento al transporte público de Cd Juárez

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, advirtió este sábado, que en Ciudad Juárez, Chihuahua, habrá transporte público financiado por el gobierno federal, "lo quiera o no lo quiera", María Eugenia Campos, gobernadora estatal.

Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, la abandera de la coalición “Seguimos Haciendo Historia”, prometió ante cientos de simpatizantes, en un mitin en el Monumento a Juárez habrá servicio de transporte público financiado por el Gobierno Federal o por el Municipio de Juárez, aún cuando se oponga la gobernadora “Maru” Campos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Sol de México ☀️ (@elsolde_mexico)

“Y ya me puse de acuerdo, que no puedo decir su nombre porque todavía no empieza su campaña, pero ya me puse de acuerdo con el próximo alcalde de aquí, de Ciudad Juárez, y miren quiera o no quiera la gobernadora, va a haber transporte público en Ciudad Juárez. Ya estamos viendo la figura legal para que eso sea posible, ya sea que lo administre la federación o el municipio, pero lo vamos a cumplir aquí, en esta frontera maravillosa que tanto le ha dado a nuestro país”, dijo Sheinbaum Pardo.

#ClaudiaSheinbaum dijo que el arranque en Cd Juárez, lugar marcado por la tragedia de migrantes de hace casi un año, no significa otra cosa que el símbolo del lugar “donde inicia la Patria”

📸Edgar Garcia / El Heraldo de Juárez pic.twitter.com/y6W9ixu7HV — El Sol de México (@elsolde_mexico) March 3, 2024

La abanderada dijo que propondrá crear de 58 centros de educación inicial para los hijos de mujeres que trabajan en las maquilas en Juárez.

Llama a Claudia Sheinbaum a que voten por el plan C

Por primera vez, la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum hizo un llamado público a sus simpatizantes para que voten de parejo y de manera pasiva por todos los candidatos de Morena y así, impulsen el “Plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador para que en la próxima legislatura ella pueda reformar la Constitución.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Durante su mitin, en ciudad Juárez, Sheinbaum dijo: “Necesitamos el plan “C” porque queremos las dos terceras partes de la cámara de diputados, de senadores, y de los congresos locales para cambiar la Constitución y con ello, crear las condiciones para mejorar aún más la calidad de vida de todos los mexicanos”, expuso la abandera presidencial oficialista.