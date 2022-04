Aplican gasolinazo en la frontera norte

REYNOSA. Gasolineras de la zona de la frontera norte del país registraron ayer un aumento considerable en el precio, en algunos puntos se dio un alza de hasta cuatro pesos por litro.

El incremento a las gasolinas obedece a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) suspendió el estímulo fiscal que se aplicaba a las gasolinas en la franja fronteriza, lo que derivó en el aumento en el precio final a los usuarios.

Hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que gracias a la política energética de su administración y pese a la crisis bélica entra Rusia y Ucrania México mantenía precios accesibles al consumidor e incluso resaltó que consumidores de EU venían a al país a cargar combustible por barato. “¿Por qué es esto? Primero porque no hay corrupción, segundo porque estamos reduciendo importaciones de combustible, tercero porque aumenta el precio del crudo y nosotros podemos sostener el precio, que no haya gasolinazos, que no aumente por encima de la inflación”, dijo el presidente en la mañanera del 14 de marzo.

El pasado viernes, después de que se hizo el anuncio del retiro del subsidio, consumidores abarrotaron las estaciones donde se distribuye el combustible con la intención de cargar sus automóviles antes de que entrara en vigor el aumento.

La suspensión del subsidio aplica en los seis estados que hacen frontera con EU. Los municipios de los estados de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas son los que más resintieron pues tenían estímulos de hasta 4.55 pesos por litro de la gasolina Magna y 3.41 pesos por litro de la Premium.

Todavía la noche del viernes, en la frontera de Tamaulipas la gasolina Magna se mantenía en 17.79 pesos por litro, sin embargo, subió a 21.58 pesos por litro, lo que representa 3.79 pesos más en sólo unas horas. El precio de la Premium pasó de 17.79 a 22.58 pesos por litro, es decir, 4.79 pesos más. Incluso, en algunas gasolineras advirtieron a sus usuarios que el alza seguirá en los días subsecuentes.

La Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) de Tamaulipas ya había alertado sobre el incremento, incluso aseguró que este se verá reflejado a nivel nacional en el segundo semestre del año al tener el Gobierno federal que retirar el estímulo que mantiene, lo que según el organismo llevaría el precio hasta los 30 pesos por litro. El Gobierno federal estableció un estímulo especial a las gasolinas como consecuencia de las presiones internacionales, subsidio que, de acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya no podrá sostenerse, por consiguiente, los precios de las gasolinas se fijarán por el libre mercado.

Miles de mexicanos de diferentes estados salieron a llenar el tanque o llenar recipientes para almacenarla, pero esto es uan práctica muy peligrosa

“El alza de los precios de combustible se ha acelerado desde que comenzó la guerra en Ucrania. En México ya se venía produciendo con anterioridad estimándose que entre enero de 2021 y enero de este año el costo de la gasolina aumentó 40 por ciento obligando a la Federación a aplicar una medida desesperada y poco sostenible de un subsidio excesivo”, dijo Christian Eduardo Pérez Cosio, secretario técnico de la Fecanaco.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, la gasolina regular o magna amaneció a 19.95 pesos el litro y la Premium en 21.80 pesos en algunas estaciones de servicio, siendo que un día antes los mismos establecimientos las ofrecían en 16.90 y 18.80 pesos, respectivamente, un incremento de tres pesos.

Otras ciudades que también resintieron el alza al precio del combustible fueron San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco y Caborca, en Sonora, donde el estímulo fiscal era de 3.47 pesos por litro de la Magna y de 2.49 pesos por litro de la Premium.

El alza al combustible generó preocupación y molestias entre los usuarios de San Luis Río Colorado, pues de costar 17.50 pesos el litro de la mezcla regular, el precio fue ajustado a 20.55 pesos por litro, así como la Premium, que pasó de 18.50 a 21.99 pesos el litro.

Por la tarde, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado donde admitió escasez de gasolina en los estados de la frontera norte del país.

La causa, según Hacienda, los precios en México continúan más bajos que en el país vecino —aún con el retiro de los estímulos fiscales esta semana—, por lo que ciudadanos estadounidenses cruzan la frontera para abastecerse.

“La situación prevaleciente en la región fronteriza se debe a un desbalance entre oferta y demanda, derivado de los altos costos de los combustibles en el mundo y los precios más bajos de México respecto a los de Estados Unidos”, explicó la dependencia en el comunicado difundido ayer. Con información de Ricardo González/El Heraldo de Juárez y Víctor Cubillas/ Tribuna de San Luis