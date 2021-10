Aún no se identifica al productor de cebollas contaminadas de salmonella

Todavía no se identifica al productor que surtió cebollas infectadas de salmonella a la distribuidora estadounidense Pro Source Inc en Estados Unidos, comentó Mario Puente Raya, vicepresidente de Sanidad e Inocuidad del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

"El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) está haciendo la revisión en Chihuahua para determinar cuál es el productor o la empresa que está involucrada. Hasta el día de hoy (22 de octubre) nos han comunicado que se tienen registradas nueve unidades de producción en Chihuahua que están registrados bajo el Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación, enfocado en reducir precisamente los riesgos de contaminación de este tipo.

Finanzas Sader acuerda con EU sumar esfuerzos para bienestar del campo

Y ninguna de esas nueve empresas es proveedora de Pro Source Inc que estuvo distribuyendo la cebolla allá en Estados Unidos, lo cual muestra que las unidades de producción que están bajo un sistema de control aquí en México no están involucradas en ese problema", explicó a El Sol de México.

El jueves pasado, la Administración de Comida y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos emitieron una alerta para no comer, comprar, vender o servir cebollas distribuidas por la empresa Pro Source Inc, que supuestamente importa sus productos desde Chihuahua.

De acuerdo con las autoridades se detectó un brote de salmonela que ha dejado 652 casos registrados y 219 hospitalizados en 37 entidades estadounidenses.

Sin embargo, la exportación y comercialización de cebollas mexicanas continuará su curso, y sólo el producto de esta distribuidora estadounidense fue retirado del mercado, aclaró Puente Raya.

La FDA informó que Pro Source retiró voluntariamente sus cebollas rojas, amarillas y blancas que fueron importadas entre el 1 de julio y el 27 de agosto de 2021.

El vicepresidente de Sanidad e Inocuidad del CNA, señaló que esta organización cúpula del sector agroalimentario, el Senasica y la propia FDA trabajan en colaboración para encontrar el origen del brote de este patógeno identificado como "salmonella oranienburg".

“La investigación está en marcha para determinar la fuente de contaminación y si algunos productos adicionales o firmas están relacionadas a la enfermedad. La FDA está trabajando para determinar si estas cebollas estuvieron disponibles para los consumidores a través de tiendas de víveres. Información adicional será proporcionada tan pronto como esté disponible”, señaló la alerta emitida por las autoridades sanitarias en Estados Unidos.

Los principales estados productores de cebolla son Chihuahua, Morelos y El Bajío. México es el principal proveedor de cebollas para Estados Unidos con una producción de 338 mil toneladas de cebollas para los estadounidenses y una derrama de 328 millones de dólares.

Finanzas México avanza como uno de los principales países productores de alimentos: Sader

El vicepresidente de Sanidad e Inocuidad dijo que es importante que todos los productores de alimentos en México implementen las mejores prácticas agrícolas, ya que aún no se descarta que la afectación provenga de una finca de cebollas que no cuenta con el Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación y que están expuestos a este tipo de afectaciones e impactos fitosanitarios, ya que este no es impedimento para exportar sus productos.

"Podría ser algún productor o una unidad de producción que esté produciendo en Chihuahua y que no esté en este esquema de Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación que implementa Senasica y que haya sido el proveedor de esta empresa. Es una hipótesis, todavía se está en el proceso de hacer las revisiones detalladas para poder tener mayor precisión", comentó.

Dijo que parte del proceso de revisión incluye el análisis de la secuencia genética de la salmonella oranienburg, a fin de descartar su origen en el país, o bien, identificar si el contagio se dio en Estados Unidos por un mal manejo en su almacenamiento.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Eso puede ocurrir, sin duda. Si no hay sistemas de control bien implementados para la tratabilidad de los productos, por ejemplo, en una bodega de Estados Unidos que recibe productos de México, de China, de Tailandia, de Argentina, de donde sea, de cualquier origen, y todo lo concentran en el mismo lugar sí puede haber contaminación cruzada, por eso es muy importante identificar con claridad la fuente para ir hacia atrás y despejar todas las variables que pueden estar involucradas en esta contaminación", subrayó.