Disruptores | Apperto: el tango de la ciudad pequeña

Venado Tuerto es una pequeña y tranquila ciudad a cinco horas al oeste de Buenos Aires, Argentina. De clima templado y llanuras vastas, sus poco menos de 100 mil habitantes dedican sus días prioritariamente a la actividad agropecuaria, tomar el sol, jugar futbol o pasear a pie y en motocicleta por sus calles bien barridas y jardines recortaditos.

A esta ciudad, de donde Matías Tini y sus socios son oriundos, las grandes empresas de tecnología como Uber, Rappi o Nubank no han querido o no han podido llegar, a pesar de ser considerada una de las urbes más ricas de Argentina por su PIB per cápita.

Finanzas Disruptores | Okidoc: No hay cuarentena en este consultorio

Según explica Matías, los habitantes de Venado Tuerto no están solos en esta situación: 50 por ciento de la población de América Latina vive en una ciudad de menos de 500 mil habitantes, centros urbanos que están quedando fuera de la revolución tecnológica y la digitalización de la vida cotidiana.

Apperto, la plataforma que Matías y sus socios han creado, pretende solucionarlo.

Como la describe Matías, Apperto es una súper app que concentra servicios digitales enfocada únicamente en ciudades de menos de 500 mil habitantes y en las cuales las grandes empresas tecnológicos aún no ofrecen sus servicios.

Entre las opciones con las que cuenta Apperto están un directorio de los comercios y servicios de pequeños empresarios, cupones de descuento para consumo local, servicios de delivery a domicilio de comida o despensa, servicios de movilidad, mensajería instantánea entre ciudadanos o préstamos persona a persona. Las opciones son casi ilimitadas.

En términos llanos es un marketplace donde convive toda la oferta económica de la comunidad, ofrece sus productos y se da a conocer, en tanto que el modelo de negocios para Apperto consiste en el cobro de una pequeña comisión por transacción.

"Es muy normal que la tecnología primero vaya a los lugares de mayor densidad poblacional, arrancar en centros urbanos grandes. Pero empezamos a ver que esto genera una brecha digital de casi 10 años entre las grandes ciudades y las más pequeñas, y en definitiva se traslada a una peor calidad de vida de las personas.

"Nuestra plataforma lo que hace es ayudar al comercio y al consumo local. El propósito es llevar tecnología a ciudades desatendidas y hacer que las comunidades sean más productivas, más eficientes".

Al momento la plataforma cuenta con el registro de 800 comercios de los cuales sólo cinco por ciento contaba con algún canal de venta digital.

Según explica Matías, al digitalizar al comercio local se le da una oportunidad de que éste crezca y genere desarrollo para toda la comunidad, ya que las ciudades pequeñas tienen una vida económica propia, donde la gente nace, vive y muere, y tiene un mayor sentido de pertenencia. El comerciante trabaja en su local y parte de lo que recibe lo consume ahí mismo.

Sin embargo, una de las principales razones para que las ciudades pequeñas en Latinoamérica no estén tan bien cubiertas por las grandes empresas tecnológicas se debe a que para llegar a ellas deben armar una estrategia específica de cada comunidad; cosa que Apperto sí hace.

Mediante el acercamiento con comercios de alto impacto en las comunidades, ya sea por su fama o éxito en ventas, Apperto los incluye en su plataforma cuando llega a una nueva comunidad. De esta manera, cuando el comercio famoso entre los habitantes avisa que se encuentra en Apperto, comienza una campaña de boca en boca entre consumidores y comerciantes, que buscan registrarse en la plataforma luego de ver sus beneficios.

"En esta era en que las empresas, las startups, tienen que basarse mucho en la rentabilidad es muy difícil armar muchos playbooks. Esa es un poco la explicación de por qué a nosotros no ha estado yendo bien; ahí está nuestro blue ocean y nuestra oportunidad de ir avanzando bien, rápido y firme con nuestro playbook puntual en pequeñas ciudades, donde hay muchísima gente que necesita un servicio así".

Finanzas Disruptores | Cumplo: El guardaespaldas de las Pymes

PUEBLO CHICO

Antes de Apperto, Matías y sus socios Martín Huergo y Tomás Sadous, contaban con una compañía de desarrollo de software basada en Venado Tuerto, en la que con frecuencia trabajaban en plataformas que estaban enfocadas únicamente a grandes ciudades.

Según explica, al realizar los estudios de mercado en las soluciones que desarrollaban repararon en el hecho de que en su propia comunidad faltaban opciones de comercio electrónico y soluciones financieras.

"Empezamos a notar que la gente que vive en grandes ciudades desde hace mucho tiempo está acostumbrada a conectar con sus comercios, saber qué productos y servicios ofrecen por comprar digital y pagar, para pedir comida a domicilio o productos de supermercado, o bien ver información a través del celular. Eso no lo teníamos.

"Entonces vimos que las comunidades que se iban digitalizando cada vez eran más eficientes y productivas y esa brecha era cada vez peor y hacía que estas ciudades pequeñas estén más rezagadas".

Según explica Matías, las ciudades pequeñas no están enteramente digitalizadas por tres razones principales. Primero, por la falta de acceso a Internet, y segundo, por la falta de teléfonos inteligentes, obstáculos que con el tiempo y el abaratamiento de estos servicios se han ido reduciendo de manera rápida y considerable.

No obstante, la tercera razón es aún más complicada de resolver y esa es la generación de contenido local y servicios locales del interés de las personas de la comunidad y que incentive la alfabetización digital de empresarios y consumidores. Cosa que Apperto busca poner en el centro de sus operaciones.

"El usuario en pequeñas ciudades, tal vez en promedio, es un poco menos sofisticado que el de las grandes ciudades, pero hoy en día es mucho más sencillo lanzar una aplicación en una pequeña ciudad que lanzarla en una gran ciudad hace siete u ocho años. ¿Por qué? Porque los niveles de conectividad y de adopción de smartphones son muy altos, pero sobre todo porque los usuarios ya utilizan otras plataformas más transversales, tal vez usan Netflix, Spotify o juegos móviles.

"Sin embargo estas plataformas no tienen un enfoque local, y por eso es muy importante una plataforma como la nuestra. Quisimos ser protagonistas en ayudar en achicar esa brecha digital, armando un producto específico para ciudades pequeñas que permita a las personas hacer muchas cosas de su día a día digital a través de la misma plataforma".

Finanzas Disruptores | Lalamove: El apostador de Hong Kong

INFIERNO GRANDE

Con dos años de vida, al momento Apperto cuenta con presencia en 14 ciudades de Argentina y recientemente comenzó su expansión internacional al iniciar operaciones en San Juan del Río, Querétaro.

Según explica Matías, eligieron a la ciudad queretana por su alto poder adquisitivo, vitalidad económica y cercanía con la Ciudad de México. De esta manera, San Juan del Río es la primera de 15 ciudades mexicanas en las que Apperto planea estar presente antes de que termine 2020, y para 2021 quizá llegar a Colombia. Objetivos para los cuales se encuentra actualmente recaudando inversiones en la plataforma de crowdfunding Arkangeles.

"Vimos que México era el país con mayor potencial, era el que mayor mercado tiene de ciudades pequeñas y vimos que Podcast está desarrollando un ecosistema emprendedor realmente espectacular, están viniendo empresas de Estados Unidos, de Europa, y eso hace que el ecosistema sea mucho más fuerte.

"Es un desafío enorme, pero donde estamos teniendo muy buenos resultados. Vamos a comenzara construir al equipo acá y de hecho, este año el gran foco es México para nosotros. El mayor aprendizaje tiene que venir de aquí".

Y aunque el mundo se encuentra al borde de una crisis económica a causa del Covid-19, Matías asegura que la pandemia incluso ha beneficiado a Apperto, pues puso en relieve la necesidad de los comercios en pequeñas ciudades de estar presentes en el mundo digital e involucrarse con sus consumidores de manera remota.

"Con todo el tema del Covid se habla muchísimo de cómo las grandes plataformas digitales ayudan y están contribuyendo en esta situación en las grandes ciudades, pero a las pequeñas ciudades no va a nadie.

"Entonces en definitiva todo lo que hace es potenciarnos y es un buen momento para lanzar nuestra aplicación porque las ciudades tienen que conectarse más que nunca a través de la tecnología. Esta situación no es linda, no es querida por nadie, pero a nosotros nos pone en un rol protagónico, ayudando a conectar pequeñas ciudades", finalizó Matías Tini.