Adanowsky regresa con nuevo material después de casi una década

Adán Jodorowsky vuelve a ser Adanowsky y para festejar su cumpleaños número 44 en octubre próximo, alista un espectáculo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en el que presentará su nueva producción The Fool con canciones en inglés, español y francés.

Con este disco, con el que retorna después de nueve años de dejar a un lado la composición, el músico le rinde tributo a su padre Alejandro Jodorowsky, a quien le dedica una canción que lleva su nombre y que escribió en coautoría con El David Aguilar.

Puede interesarte: La compasiva resurrección de Adanowsky en concierto

Dice Adanowsky que de su papá, escritor, cineasta y psicomago, heredó esa actitud irracional de ir contra el convencionalismo, la lógica, lo ya establecido, para hacer la diferencia sin olvidarse la naturaleza.

“No necesita uno drogarse, tomar alcohol o ser adicto a lo malsano para ir en busca de la vida, de la felicidad. La vida buena no está en la urbe, está en el campo, que da un éxtasis de tranquilidad. La locura también beneficia al talento, la creatividad y a las buenas cosas”, explica el autor en un encuentro con medios de comunicación.

“Viví muchos años en Francia –de hecho nació en París-, y cuando resido en Ciudad de México, lo primero con que me encuentro es con la palabra ‘ahorita’, que significa que todo lo que pides tiene una espera. Y bueno por eso México tuvo su época dorada en las artes pictóricas del surrealismo”, añade al hablar de pie hacia sus interlocutores.

En el auditorio de la disquera Universal Music dándole la espalda a la portada de su nuevo álbum, producido por Víctor Mechanik, Adanowsky habló de las pérdidas que enfrentó en los meses pasados, como la muerte repentina de su hermano Cristóbal Jodorowsky, de 57 años, quien hizo mucho bien a la comunidad que lo rodeo, y que finalmente, falleció solo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ADANOWSKY (@adanjodorowsky)

Con The fool, el músico que en los últimos años se dedicó a la producción de materiales de sus colegas, piensa iniciar un ciclo de vida a lo irracional, al instinto, para adentrarse a cuestionar todo.

Todas las canciones que conforman el álbum las reescribió durante la pandemia, trabajó sobre un material ya hecho, porque se dio cuenta que algunas de las letras ya no tenían que ver con su concepción del mundo.

“Me considero un ser nostálgico, me gustan los sombreros, por eso lo uso mucho para las portadas de mis producciones, uso trajes, no me pongo tenis. Me gusta lo analógico, debido a que lo virtual son números en una pantalla y cuando se trabaja en cintas son ondas. Hay como algo más orgánico, que me toca a mí más porque soy detallista y lo que me hace vibrar voy ahí”.

Al preguntarle sobre las temáticas que abordó para sus nuevas letras, expuso Adanowsky: “Encontré lo perfecto como temática, yo creo que la imperfección innecesaria hay que abrazarla y no tanto me enfoque en el amor o desamor”.

Romina Solís | El Sol de México

También aclaró su concepto sobre la depresión, pues no quiere que se malinterpreten sus palabras. “Yo respeto las emociones y sentimientos de la gente, simplemente dije que hay que aprender a agradecer todo, los malos momentos, las alegrías, las tristezas. Ver más el mensaje positivo, por eso tengo otro tema Agradecido. En este álbum no me interesa hablar sólo del amor, del desamor; que siempre las escuchamos en todas las canciones. Yo quise explorar otras cosas”.

COLABORACIONES DE LUJO

Comentó que la fotógrafa francesa Elöise Labarbe Lafon fue quien le tomó las fotos para The Fool y adelantó que hay temas como When The Angel Comes, creada y grabada con Karen O, voz de los Yeah Yeah Yeahs, que va acompañada de un videoclip actuado por su hermano Brontis Jodorowsky.

También incluye Chain Reactionary, con la colaboración vocal de Beck, con quien hizo contacto gracias a Seen Lennon hijo de John Lennon, con quien mantiene una amistad desde la niñez.

Además contó con la participación como músicos de Leiva, El David Aguilar y Jay de la Cueva, con quienes hizo un grupo que se llama The Guapos, que presentará próximamente.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Con El David Aguilar creó la letra de la canción Alejandro y el cantautor tocó la guitarra para Todo Es Perfecto, mientras Jay de la Cueva hizo el solo de guitarra en Te Fuiste.

CREA EL IRRACIONALISMO

Adanowsky informó que va a encabezar el Movimiento de la irracionalidad en todas las expresiones del arte. “El irracionalismo es un movimiento artístico que estoy creando ahora. Entonces estoy recién empezando junto a amigos pintores, escultores, escritores, todo lo que ellos hacen tiene que ver con el idioma del instinto. Estamos en las artes y la idea es aportar algo. Estoy intentando hacer este movimiento, no sé qué dará si nacerá o morirá. Aun lo estoy creando”.

Adán también habló de su madre de quien heredó el talento del canto. “Mi madre Valerie fue una cantante frustrada como músico, nunca ejerció. Por eso me convertí también en músico. Cuando ella muere, cavé en el jardín muchos metros de profundidad para enterrar su piano y con ello, en lo que no se convirtió. Ahí planté un árbol de cerezo para contrarrestar esta parte de la vida de mi madre”.