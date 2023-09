Alex Lora tiene lista la bioserie de El Tri

Alex Lora reveló que la bioserie de El Tri, agrupación con la que celebra 55 años de carrera, está a la espera de un productor para su realización.

Luego de haber lanzado un documental con National Geographic, que explora parte de la vida del roquero, ahora tiene el objetivo de realizar un recorrido mucho más profundo por los años en los que ha estado arriba y abajo de los escenarios.

“Es la idea que se tiene, ahora tenemos muchas propuestas para hacer la bioserie de El Tri. El maestro Luis Kelly (director de cine y guionista) quien fue el que dirigió El esclavo del rocanrol (el video de 2003), y escribió el guion de la docuserie de NatGeo, ya tiene todo listo, también estamos los productores musicales, sólo hay que buscar productor, a ver cuál se pone más bello para poder realizarlo y la plataforma donde se vaya a transmitir”, afirmó el cantautor en entrevista.

Lora aseguró que próximamente dará detalles de este proyecto.

El músico presentará un show streaming el 24 de octubre / Foto: Especial

El intérprete de Las piedras rodantes, acudió a la develación de una escultura actualizada de su persona, después de una década de haberse develado su figura en el Museo de Cera.

“Cuando empecé a rocanrolear en octubre del 68 no pensé en durar tanto tiempo, ni mucho menos que me iban a hacer esta figura en Guadalajara, en Puebla, en Los Ángeles o que me dieran el Grammy a Excelencia Musical, en ese momento dije: ‘me vale madre todo’ y hoy lo sigo repitiendo, así que… ¡qué viva el rocanrol!”, expresó el músico momentos después de presentar la estatua. La figura se llevó un año de elaboración. La ropa y la guitarra que utiliza fueron donados por el mismo Lora.

Al evento lo acompañó su “domadora” Chela Lora, quien agradeció éste, así como los otros homenajes que ha recibido su marido.

“Estoy sorprendida desde la primera vez que nos conocimos el trabajo tan lindo que se hizo al presentar la escultura, inmortalizar a Alex que, de por sí, ya lo es, lo agradezco mucho. Alex siente el cariño de la gente, eso es lo máximo, el amor de sus fans, de su pueblo, es impresionante cómo lo reciben y abrazan y le gritan como si fuera un amigo de toda la vida”, comentó Chela.

Por otro lado, para celebrar su 55 aniversario, la agrupación ofrecerá un concierto de casi cuatro horas en la Arena Ciudad de México, este 1 de octubre, donde se acompañará de artistas invitados como Aleks Syntek, Lira n’ Roll, Los Gatos Rockabilly, mariachis, y una big band, entre otros.

En este largo show, recorrerán las más de cinco décadas de música, interpretando también temas de otros artistas.