Carlos Speitzer combina cine y televisión para consolidar su carrera

Carlos Speitzer espera que la telenovela Nadie como tú, lo consolide como un actor de trayectoria. Aun cuando sigue en grabaciones, está por entrar una película. “Me gusta el cine, en los sets también puedo jugar con la cámara, que es otra de mis pasiones al igual que el teatro”, asegura en entrevista quien forma parte del elenco de la telenovela de Ignacio Sada que se transmite a las 16:30 horas por Las Estrellas.

Speitzer interpreta a Hugo Santana y comparte que para las escenas fuertes, “tenemos varias sesiones previas”, en las que se prepara para grabar los conflictos que vive la familia, entre secretos y duelos por pérdidas.

Nadie como tú, aborda la producción del mezcal para acerca la historia al público, “los escritores y el productor Ignacio Sada están adaptando la historia a la idiosincrasia mexicana con ingredientes de la vieja escuela y se ha ido adaptando a la baraja de posibilidades; hoy como espectador uno busca conectarse con productos como esta novela innovadora”.

Reitera Carlos, “yo he sido una plastilina para mis directores que me han moldeado como ellos han querido para esta historia, me llena de orgullo lo que he hecho con pasión y disciplina, para que la audiencia no se despegue de la pantalla.

“Quizá antes hubiera afrontado a Hugo con la disciplina que siempre me caracteriza y la pasión, aunque no hubiera tenido las herramientas para darle la credibilidad que ahora aplico, con conocimiento de causa.

“Hugo es el personaje de mi vida, el que estaba esperando. Sí creo que de manera profesional, está abriéndome más puertas en la actuación. Espero consolidarme como uno de los actores jóvenes por enfrentarme a una historia como esta que no es fácil”, detalla.

Por el momento el actor afirma que hacer teatro no lo tiene como proyecto inmediato. Sin embargo, informó que “ya tengo nueva propuesta para una plataforma digital. Va por el lado de cine, no es momento de dar título de la historia ni otros pormenores. Aún estoy en confidencialidad”, argumentó.

Nadie como tú, se transmite a las 16:30 horas de lunes a viernes en Las Estrellas, actúan también Diego Olivera, Brandon Peniche, Karla Esquivel, Paty Díaz, Evangelina Sosa, Alejandra Barros, Irina Baeva, Elizabeth Álvarez.