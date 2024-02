Celebran los 35 años de trayectoria de la actriz Lola Cortés

Hace 35 años que Lola Cortés ha formado parte de las producciones teatrales del empresario Morris Gilbert y en los últimos 14, dentro del elenco de la comedia “Toc Toc”, en cuyo escenario fue homenajeada con el debut en el papel de “María”.

Al final de la representación, Chantal Andere mencionó: “El teatro me ha regalado en 37 años de carrera muchas cosas. Mi más reciente regalo fue hace un año que tuve la fortuna de que Juan Torres nos juntó en la obra musical ‘Te amo, eres perfecto… Ahora cambia!’.

“En los ensayos íbamos las dos con un poco de temor. Ella creía que por ser villana de las telenovelas no sabía que reacción iba a tener. Y en mi caso yo iba con la maestra de los musicales. Y cada noche cada quien por su lado le hablábamos a Juan para saber qué decía una de la otra.

“Finalmente después de un año de temporada juntas, hoy no nada más estoy compartiendo con alguien que admiro, sino que ese regalo que me dio Juan Torres en el teatro, son de las cosas que me voy a llevar toda la vida porque ahora Lola Cortés es mi amiga y es mi familia”.

Al tomar la palabra, Juan Torres, quien en charla confirma que ya tiene nuevo musical para montarle a Chantal Andere, expresó grandes felicitaciones a Morris Gilbert porque en el estreno de “Toc Toc”, él fue invitado y ahora verla a 14 años después, comprueba su éxito.

Y luego siguió con la homenajeada de la noche: “Loli qué te puedo decir, es un regalo para todos nosotros como espectadores verte en cualquier escenario. Son dos mujeres que han dado todo por el teatro. Loli te agradezco tanto todo lo que ha pasado todo ese cariño toda esa familia y todo lo que un día nació. Verte triunfar en cada montaje, ‘La bella y la bestia’, ‘¡Qué plantón!’, ‘El fantasma de la ópera’, y hablar de tu carrera es hablar de la historia del teatro en México, para mí es un honor verte trabajar esta noche y un privilegio y un regalo del teatro y de la vida ser tu amigo. ¡Felicidades!, y que sigas brillando en este escenario junto a estos grandes actores y actrices y que sigas deleitando a este maravilloso público”.

LOLA CORTÉS HABLA DE SU ESTADO DE SALUD

El próximo 12 de marzo, Lola Cortés entrará cirugía, informó en entrevista con El Sol de México. “Por la mastectomía doble que se me practicó, me pusieron los expansores para crear carne y cada 20 días me ponen inyecciones, pero ya me crearon una lesión muy fuerte.

“El oncólogo me dijo que si quiero seguir trabajando, primero debo de tener bien mi salud y sí el próximo 12 de marzo me quitan los expansores para que mi propia piel se vaya regenerando”.

Respecto a su actividad profesional, agregó: “Ya todos mis trabajos los estoy posponiendo más no cancelando y tendré mínimo un mes de convalecencia, aunque el oncólogo me pide dos meses en reposo. En cada función trato de gozarlo, intento hacerlo perfecto, que la gente esté salga contenta”.