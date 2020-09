Angelique Boyer enfrentará una triste realidad en Imperio de mentiras

Angelique Boyer con 18 meses de ausencia en la pantalla chica, regresa protagonizando Imperio de mentiras, como Elisa Cantú, la prestigiada millonaria antropóloga que ostenta su propia galería de Arte Prehispánico en la Quinta Avenida de Manhattan, Nueva York.

La telenovela producida por Giselle González se estrena a partir de hoy por el canal de Las Estrellas, y en la historia, Elisa hija consentida de su papá Augusto Cantú (Enrique Singer), “es una adinerada con una importante profesión y una gran familia”.

Sin embargo, como lo detalla Boyer en entrevista con El Sol de México, “soy una chava que tiene la oportunidad de cumplir sus sueños de una manera agradable, fácil, con la ayuda de papá. Aunque quiere hacer algo por su cuenta, independiente, fuera del negocio familiar. Y su sueño es abrir una galería en la Quinta Avenida de Manthattan ciudad neoyorquina y mostrar el arte prehispánico de México, resultando ser un éxito.

“Un día todo se le derrumba, porque matan a la persona que más ama, que era su ídolo, la persona que era de su mayor confianza, resultando que la utilizó para lavar dinero. Sí que es una gran decepción y a pesar de eso, vamos a conocer a una mujer que sigue viendo todos los días por su familia, sin importar la decepción y que decide arreglar los problemas por ella misma”.

La actriz describe su papel como una mujer exitosa que ante un tropiezo profesional se refugia en el amor. "Nació empoderada por la fortuna familiar. Es una mujer completamente motivada por el amor y es lo que la sostiene tras derrumbársele su mundo de cristal”.

En esta trama va de la mano del actor Andrés Palacios, “Leo es un agente policiaco especializado en secuestros. Son personajes que están completamente destinados a conocerse y que desde el día uno están juntos y se van a cuestionar si van a lograr seguir sus vidas paralelamente sin importar la diferencia de clases”.

Para Angelique esta producción ha significado: “Tanto un gran reto, como un proceso raro por la pandemia, trabajamos hace seis meses con varios capítulos, ha sido difícil volver, pero a pesar de ser complicado lo estoy agradeciendo mucho”.

Boyer confiesa que este papel representa mucho profesionalmente: “Llega a mi vida este personaje padrísimo. A Elisa la siento como una mujer más atrevida en un melodrama de más contenido, más fuerte, más denso, una nueva forma de trabajar”.

Dijo cuál es el papel que añora en su carrera de actriz: “Llevo un rato decretando ser una mujer policía o agente policiaco, quiero mostrar a una mujer policía que no se deja corromper”.

Giselle González, entre la realidad y el dolor

"Las mentiras que enmarcan la historia de esta trama, nos van a enseñar que al final cuando se descubre la verdad, se provoca un gran dolor", declara Giselle González, productora ejecutiva de éste que es su noveno trabajo.

Definida como una gran historia de amor aderezada con thriller de origen turco, la nueva telenovela para el canal Las Estrellas, cuenta con la dirección escénica de Walter Doehner y Juan Pablo Blanco en 92 capítulos de una hora.

González con trabajos anteriores como La candidata, Caer en tentación y Cuna de Lobos sostiene que la trama llevará mentiras, asesinatos, infidelidades, traición, corrupción y la lucha por el poder en sí misma, y reitera: “De ahí que haya daños colaterales porque por las mentiras todos sufrimos y cuando tú las descubres es una gran decepción que tiene muchas connotaciones y siempre van a dejar una huella muy fuerte en uno”.

Durante la entrevista con El Sol de México afirma que Imperio de mentiras, la lleva a “asumir nuevamente un gran reto impresionante, es una experiencia que he disfrutado muchísimo, me da muchas satisfacciones, es un orgullo estar liderando este proyecto que me ha dado la oportunidad de conocer nuevos actores, de invitar a otros con los que quería trabajar tiempo atrás… es ir acompañada otra vez de la pluma de Leonardo Bechini y María Elena López; todo un deleite”.

Reconoció que al trasladar la historia de su idea original turca a la idiosincrasia mexicana: “Hubo muchos cambios, porque a mí me gusta que los personajes tengan mayor fuerza y le puse mis propios ingredientes. Esto es metimos muchas historias que no estaban en la original. Obviamente se conserva la esencia que es el amor y el detonador de esta historia que partimos a raíz de una gran tragedia que es la muerte de seres queridos de esta pareja en la búsqueda de quien fue el asesino”.

Imperio de mentiras, a las 21:30 horas por el canal Las Estrellas desde el lunes 14.

LA ESQUIZOFRENIA DE RENATA

Giselle González, al conformar un gran equipo actoral además de ponderar lo que hace Alejandro Camacho, el tío Eugenio; habla llena de entusiasmo sobre lo recreado por la actriz Susana González, Renata, la hermana mayor de Angelique, Elisa:

“Renata va a manejar como tal la esquizofrenia, como una enfermedad mal tratada en su lado oscuro. A Susana le cae como anillo al dedo, me está dando grandes satisfacciones, no necesita ser la protagonista o antagonista, es una gran actriz. Reanta es una mujer muy enamorada de su marido Juan Martín Jáuregui, Marcelo Arizmendi, quiere tener un hijo, es su máximo deseo y por ciertas circunstancias no lo tiene, se ve cómo ella lucha por salir adelante y de pronto una enfermedad en la que no lleva bien sus tratamientos correctos la saca de su centro y reacciona de una manera diferente. Sí sufre su enfermedad”.

Con Imperio de Mentiras que aún le faltan grabar la cuarta parte de los 92 capítulos, que el primero se estrena a las 21:30 horas de este lunes 14, a Giselle, le significa “un bálsamo esta historia a pesar que representa mucho trabajo es una trama que tiene escenas complicadas, de acción y que realizarlas nos ha llevado a estar largas jornadas de trabajo y hasta de madrugada. Lo importante es el público, que le vamos a dar energía que es lo que queremos transmitir”.

Para Giselle González, “Imperio de mentiras, toda es universal, el amor que se maneja, el desamor, la infidelidad, la traición, los asesinatos, la corrupción, las mentiras, la ausencia de la verdad”.

Otros actores que van en Imperio de mentiras son Leticia Calderón, Victoria Robles de Cantú; Enrique Singer, Augusto Cantú, padre de Angelique Boyer, Elisa; Alejandra Robles Gil, María José Majo Cantú Robles, hermana menor de Elisa; Javier Jattin, Fabricio Serrano; Patricia Reyes Spindola, Sara Rodríguez de Velasco, Hernán Mendoza, José Luis Velasco Rodríguez; Cecilia Toussaint, Nieves de Álvarez, Pilar Ixquic, Teresa.