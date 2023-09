Caloncho celebra su Disco de Diamante con presentación en el Auditorio Nacional

Es poco frecuente galardonar a un artista en la era virtual, afirmó Alfredo Delgadillo, director general de Universal Music México, al entregar al sonorense Caloncho, cinco Discos de Diamante por al álbum Bálsamo; Doble Disco de Platino, por Fruta -nominado al Latin Grammy- y Disco de Oro, por Buen pez, que, juntos, suman mil 500 millones de descargas, tanto radiales como en las plataformas, a lo largo de 10 años de carrera musical.

El cantautor y productor celebrará aniversario debutando en el Auditorio Nacional, el 23 de febrero de 2024, anunció en conferencia de prensa.

Puede interesarte: Alejandro Fernández desea suerte a sus hijos Valentina y Emiliano por su nuevo dueto musical

Declarándose un artista sencillo con mucha sensibilidad, pleno, lo cual refleja en su quinto álbum, del cual ha lanzado dos temas: Superdeli y Wacha Checa, Caloncho se mostró orgulloso de sus logros. “Luego de haber sido un vendedor de bicicletas, hice mi primer Teatro Metropolitan en 2022 y ahora es el Auditorio Nacional”, rememoró.

Tras declarar que estudió Relaciones Internacionales, “para cumplirle a mis padres”, dijo que en sus inicios, “creaba mis canciones en base a mis sueños y las escribía; luego empecé a enfocarme en las letras y ahora, lo que más me llena y satisface es crear temas en colaboración, que es como he trabajado en mis dos recientes producciones.

“Como Naranjita sí carnal -de Buen pez-, que es una letra muy honesta que surge de una celebración con mezcal, porque estábamos festejando a un amigo que fue nominado en su momento al Latin Grammy”, confió.

Cortesía | Cuartoscuro

Caloncho abundó acerca del buen momento por el que pasa. “Me encuentro en mucha plenitud y en mucho agradecimiento. Con la pandemia estuvimos al borde del agobio y de muchas situaciones de introspección y cuestionamientos. Afortunadamente ya di el paso y me siento muy contento de ser compositor, músico, papá, esposo e hijo; me siento bien y hasta cómodo, repito esto se reflejará en las nuevas canciones que vienen”.

Sumamente conmovido, escuchó al ejecutivo discográfico durante la conferencia en la que anunció su concierto de aniversario.

“No sólo celebramos tu arribo al Auditorio Nacional, también estamos aquí junto con tu equipo para celebrarte como artista y que nos hayas permitido a lo largo de tu carrera que estemos a tu lado y lo valoramos mucho.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No sólo eres un artista de consumo digital sino que también el producto en las manos de tus seguidores tiene impacto. Es uno de los reconocimientos más grandes para ti y Disco de Oro por el Buen pez. También te hacemos entrega del cráneo Huichol, como sonorense sabrás más el significado, como mensaje nuestro es de agradecimiento por haber sido tu equipo y tener el beneficio de acompañarte en el camino; son mil 500 millones de streamings tanto de radio, como video de toda tu carrera, de toda tu música, porque eres un gran vendedor”, expresó Alfredo Delgadillo.

“Se asume que yo soy un bato que siempre está contento. No es así. El optimismo es un ideal por supuesto. Esto lo he tratado de cultivar, de aprender de algunos actores o de personajes valiosos y tratarlo de hacer canción, es una gran responsabilidad crear canciones y me gusta que la gente busque eso cuando está en su plataforma digital favorita y oprimen una de mis melodías, cuando entre las temáticas de las canciones abunda el desamor, el ostentar cosas materiales”, señaló Caloncho.