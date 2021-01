David Zepeda ya tiene dos proyectos en televisión

“Dejarme sorprender y sorprender al público con personajes complejos y diferentes con un reto actoral importante en la historia”, declara David Zepeda, es la fórmula como actor que se ha impuesto a lo largo de su trayectoria. Anuncia tener en puerta dos grandes proyectos en la televisión por elegir, tras concluir la telenovela Vencer el desamor, el próximo domingo 21 de febrero.

David Zepeda insiste en que “no hago siempre los mismos personajes, en cada telenovela cada uno ha tenido su diferencia, su complejidad y reto” y habla del por qué considera que Vencer el desamor con poco más de 3.7 millones de telespectadores diariamente, es un éxito en televisión abierta.

“Ya nos quedamos en el número uno de rating, lo peleamos con Soy tu dueña, que ya salió de la programación y estamos arrasando en audiencia no sólo en México sino en Estados Unidos, primero que nada gracias al televidente y también agradecer a Rosy Ocampo por darme un protagónico tan bonito, tan diferente, tan complejo”.

Y agrega que la trama ha sido fundamental para el buen recibimiento de esta producción. “La historia tiene muchos elementos para alcanzar el éxito, es original, está bien escrita, las temáticas están acorde a los tiempos actuales, otro de los puntos es la producción impecable de Rosy Ocampo quien cuida cada área perfectamente con trabajo previo de muchos meses antes. Nosotros iniciamos a grabar en marzo pasado, nos detuvimos por el coronavirus y le dimos continuidad hasta junio, pero todo se logró gracias también a la dirección impecable y el talento encabezado por Daniela Romo, mujeres hermosas, grandes actrices como Claudia Álvarez, Altair Jarabo, más dos nuevos talentos, Julia y Valentina, fue muy buena combinación. Jugaron varios elementos para lograr el triunfo como algo mágico por parte del televidente”.

El actor también es cantante y Rosy Ocampo le dio la oportunidad de interpretar el tema de salida de la telenovela, la balada romántica Un millón de caricias, que también se escucha en escenas cruciales con Claudia Álvarez.

“La cree con Davi Shane Everett y Carlos Fernando Bower y la cantó a dueto con Fernando Corona. La letra lleva las características exactas que vive mi personaje de Álvaro. Y le digo a la mujer que amo que se atreva que volvamos a empezar por nuestro nuevo amor, que vamos juntos, vamos a luchar, no todo es fácil y hay que afrontar la situación para vivir nuestro amor. Para mí fue una sorpresa interpretar un tema en una de mis telenovelas”, comparte Zepeda.

Ahora que ya terminó las grabaciones, “estoy viendo nuestro trabajo en Vencer el desamor. Y si miramos los números de rating, nos damos cuenta que día con día, lo más exitoso son las telenovelas. Gracias a Dios, nos toca liderar la barra de las 20:30 horas no sólo en México sino Estados Unidos.

Mientras la producción espera rebasar los cuatro millones de espectadores en su último capítulo, David Zepeda confía que la tercera y última parte de la trilogía de Rosy Ocampo, que lleva por título Vencer el odio, el éxito continúe, aunque él no formará parte de la trama. “Tengo entendido que no repetirá elenco y yo ya estoy barajando dos nuevos proyectos que tengo que elegir, siempre busco no repetirme y así tomaré mi decisión”, finaliza.