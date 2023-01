El público vivirá lo que pasa tras el escenario: GranDiosas tendrá reality

Alicia Villarreal será la productora del reality show que reunirá al elenco de GranDiosas y que más que pleitos, mostrará aspectos de los que sucede detrás del escenario cuando se realiza un concierto en el que participa más de un famoso.

El proyecto considera también la grabación de un disco con los éxitos de las participantes en el concepto, reveló el productor Hugo Mejuto.

“Antes de Siempre Reinas, le mostré a Lucía Méndez la idea e iba Laura León y Dulce. De una celebración de mi cumpleaños nació el concepto. Cuando se viralizó en las redes sociales las buscaron y por eso ellas lo hicieron ya.

“El público vivirá un mundo diferente con lo que pasa atrás del escenario, por eso son mujeres empoderadas, luchonas con problemas cotidianos. Esto, antes de conectar con el público en escena”, informó.

El productor aseguró que en el reality va más allá de la música, mostrará “lo que se vive en los camerinos cuando se van arreglando, se ponen sus vestuarios y accesorios”.

“Por eso ya le pedí el favor a Alicia Villarreal (su familia, esposo e hijos) que produzcan el reality y la grabaciónde un nuevo disco con los hits de ellas. Es lo que vamos a lograr en este 2023 y ojalá también sea un éxito que nos va a beneficiar a todos”, afirmó.

Hugo Mejuto recordó que la idea y concepto del reality, “lo llevé a TV Azteca, lo titulé Las Mexicanas y ahí se quedó. Si tú no haces las cosas, la vida no te espera. Lo presenté y no tuve tiempo para convencerlos. Eso no quiere decir que me robaron mi idea, aunque si se inspiraron en mi video de cumpleaños con ellas cuando lo realizaron”.

GranDiosas, con Dulce, María del Sol, Ángela Carrasco, Alicia Villarreal, Laura Flores y Maya Karunna, se presentará este viernes en la Arena Ciudad de México, contando con la participación de Majo y Laita.