Federico Ayos disfruta interpretar papeles complejos

El actor Federico Ayos se siente agradecido con la productora Carmen Armendáriz por darle la oportunidad de llevar a la pantalla a un personaje que enfrenta problemas y conflictos terrenales, alejado de los estereotipos de las telenovelas tradicionales. El argentino participa en Te acuerdas de mí, una producción en la que comparte créditos con Gabriel Soto y Fátima Molina.

“Cuando me dispongo a interpretar un papel lo primero que tengo en la cabeza es que es humano, no pienso si es bueno o malo, ni le pongo un bando. A mí como actor me gusta mucho exceder esas partes oscuras y luminosas que todos tenemos, porque claramente se necesita tener estas dos facetas para lograr el objetivo de que un personaje no sea cien por ciento villano, sino humano”, compartió a El Sol de México.

Federico considera que esta tendencia de la televisión de mostrar individuos con distintos matices, es una manera de provocar que la gente se identifique más con las historias que ve en pantalla, y que además se acoplan para públicos de todas las edades.

Te acuerdas de mí narra la historia de un hombre llamado Pedro que se verá envuelto en un dilema amoroso cuando se enamora perdidamente de una joven, y comienza a cuestionar su fallido matrimonio con la hija de su jefe. En medio de este enredo, se suscitan una serie de conflictos familiares con su hermano Gastón (interpretado por Federico), con quien ha sostenido una relación complicada.

El rodaje inició en septiembre, y debido a que se ha llevado a cabo bajo estrictas medidas sanitarias, el actor ha reflexionado mucho sobre lo que significa esta etapa tan complicada para todos aquellos que se han visto afectados de alguna manera por la pandemia.

“Ha sido una realidad difícil para todos, no sólo para las producciones, también para los restaurantes, los negocios y todos los trabajadores del mundo. Nos tenemos que adaptar como lo hemos hecho siempre. Ese es el poder del ser humano bajo diferentes circunstancias en la vida, y claramente esto es un desafío para todos”.

Te acuerdas de mí se estrenó ayer a las 21:30 horas por el Canal Las estrellas.