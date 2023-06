Ferka aprovecha la fama que le dio La Casa de los Famoso

“Soy una mujer polémica y soy de la que más hablan hoy por hoy. Orgullosa de quién soy y hay que aprovechar todas esas puertas que se abren con este proyecto, es impresionante”, sostuvo en entrevista con El Sol de México Ferka, la tercera eliminada de La casa de los famosos México.

“Estar en La casa de los famosos es una súper catapulta, todo depende de cómo lo utilices, a final de cuentas, creo que las cosas suceden por algo, confío plenamente en Dios, sobre cómo hace las cosas, hoy puedo seguir trabajando, puedo estar con mi hijo, y tal vez no tenga el premio de cuatro millones, pero me hizo aterrizar y saber que la gente que está conmigo es de hueso colorado y estará conmigo hasta la muerte”, agregó la actriz.

Durante su estancia en el reality, afirmó, fue víctima de una campaña de desprestigio de parte de Sergio Mayer, quien cuestionó su relación con Jorge Losa, con quien coincidió en otro reality, Guerreros 2020, donde también conoció a Christian Estrada, el padre de su hijo.

“Faltaron por supuesto muchas cosas que conocieran de mí porque este proyecto de eso va, yo no llevaba ningún personaje o guion, soy ese personaje, genuina, auténtica, un poco rebelde y sin filtros y de eso estoy muy contenta, de haber sido yo siempre”.

Aunque fue señalada como estrategia de supervivencia la relación que vivieron Ferka y Jorge Losa durante su estancia en La casa de los famosos México, la actriz asegura que su relación sí va en serio y que esperará a que el actor español salga para que, ahora sí, puedan concretar su noviazgo.

“Me hubiera encantado que me hubieran dado la oportunidad, primero los de la casa y segundo ciertos fandoms, que no me enjuiciaran, que realmente me conocieran, pero se dejan llevar por comentarios de gente que no está cool, que juega sucio”, dijo.

Ferka define este reality como un loco experimento del cual se siente agradecida por haber participado, ya que esto, a pesar de que recibió críticas negativas, impactará favorablemente para su carrera.

Por otro lado, María Fernanda Quiroz mencionó que Sergio tiene una estrategia muy clara dentro del reality y sí cree que él manipula todo adentro.

Ante la supuesta lista que se filtró en internet del orden de salida de la casa de los famosos y en donde ponen a Poncho de Nigris como el ganador, Ferka opinó. “Confío plenamente en la veracidad de los votos y esas cosas, así que no hagan caso y no se enganchen en eso”, finalizó.