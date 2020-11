Dai Liparoti consolida su carrera con estelar en Ghost, el musical

Han sido más de cinco años desde que Dai Liparoti viajó de Argentina a México para probar suerte como actriz. Su oportunidad la encontró formando parte del elenco de historias como El joven Frankenstein, Rent y Hoy no me puedo levantar, donde compartió créditos junto a Danna Paola.

Pero será gracias a Ghost el musical que la actriz y cantante realice su primer protagónico con Molly, personaje que en el cine interpretó Demi Moore y por el cual fue nominada a un Globo de Oro.

“Este personaje es un gran desafío porque la gente tiene muy presente la película con una protagonista increíble y espectacular que es precisamente lo que no queremos que se pierda. Ser Molly en esta obra es como el sueño cumplido de realizarme como artista de teatro musical; así que estoy muy emocionada”, cuenta en entrevista.

Antes de este trabajo, Dai Liparoti participó en el musical de Los miserables donde fue parte de “un amor pasional y juvenil” interpretando a Eponine. “Pero este es otro viaje: Molly es una mujer realizada como artista que se quiere casar, que encontró al amor de su vida y que cuando quiere concretar eso él muere; es una cosa muy trágica. Lo que sucedió con Eponine es que ella muere y en esta obra es Molly quien se queda viva y sufriendo la ausencia; tengo el rol invertido”.

Antes de que Ghost el musical estrene en el Teatro San Rafael el 16 de diciembre, Dai Liparoti combina los ensayos del montaje con su faceta como cantante. Hace unos días lanzó en plataformas digitales su sencillo Quemándome, en cuyo video musical incluye la participación de “muchos colegas míos de toda la vida del teatro musical que se sumaron como bailarines y actores”.

Este tema formará parte de Love, EP que lanzará en enero y donde la cantante compuso algunos temas junto a Saak y Mónica Velez, ganadora del Latin Grammy por su coautoría en el tema Mientes de Camila y que ha realizado composiciones para artistas como Marc Anthony, Ha*Ash, OV7 o Paulina Rubio.

“Me tocó un equipazo. Mónica es una genia total. Fue un gran honor aprender de ella y componer juntas. Hubo una canción que estábamos terminando y cuándo la leí pesé que no era lo que quería contar. Y yo pensando en cómo decirle, creí que me iba a matar, pero ella me respondió: ‘Vamos todo de cero, quiero que en una frase me resumas lo que quieres contar en esta canción’. Y a partir de eso salió”.

Love es el título de este material ya que “todas las canciones hablan de amor, pero en sus diferentes formas y tipos, hasta del desamor o de la comunidad LGBT. Hay otras canciones sobre los tabúes de querernos a nosotros mismos, de los miedos que tenemos principalmente cómo mujeres sobre nuestra sensualidad, nuestro cuerpo y lo que la gente puede decir o no”.

Luego del lanzamiento del Love y del estreno de Ghost, el musical, Dai Liparoti busca encaminar su carrera al cine donde ya trabajó con algunos papeles secundarios como en la cinta Fuego negro junto a Tenoch Huerta y Eréndira Ibarra o en Más allá de la Luna, donde tuvo una participación como actriz de doblaje.