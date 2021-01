Disney somete su catálogo a revisión

Disney+ reunió a un grupo de expertos para llevar a cabo una minuciosa revisión de todo su catálogo, e identificar aquellos contenidos que puedan resultar sensibles para el público y/o envíen un mensaje erróneo a la niñez.

Los primeros títulos que están siendo analizados son Los aristogatos, Swiss family Robinson, Peter Pan y Dumbo (en su versión original de 1941). Esta última incluso ya cuenta con una leyenda al inicio que advierte sobre el contenido delicado que maneja.

“El siguiente programa muestra maltrato o representación negativa de personas o culturas. Tales estereotipos no eran correctos en aquel entonces ni lo son ahora. En lugar de eliminar dicho contenido, queremos reconocer su impacto perjudicial, aprender e invitar al diálogo para crear entre todos un futuro más inclusivo”, se lee en el mensaje.

El consejo revisor está compuesto por organizaciones representantes de distintas comunidades que aparecen en las películas, las cuales tienen una amplia trayectoria en la defensa de sus respectivas causas.

Coalition of Asian Pacifics in Entertainment CAPE (representan a los asiático americanos), GLAAD Media Institute (defensores de la comunidad LGBTIQ), Geena Davis Institute on Gender in Media (equidad de género), y NALIP (Asociación de Productores Latinos Independientes), son algunas de las instancias que colaboran para esta tarea.

Asimismo, Disney confirmó que los contenidos que sean identificados con algún mensaje que no vaya de acuerdo con sus nuevas políticas, no podrán ser vistos desde un perfil infantil, ya que consideran que este tipo de tramas son nocivas para la niñez.