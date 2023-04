Elenco de la obra “Los amantes perfectos” está preparado para debutar en Tlaxcala

“Los amantes perfectos”, una obra de teatro de Patricia Martínez, iniciará su gira nacional en Tlaxcala, el próximo martes 9 de mayo en el Centro Cultural Universitario de la UATx.

El elenco de la comedia romántica, conformado por Victoria Ruffo, Jorge Salinas, Sherlyn, Cristian de la Fuente, Pablo Montero, Ivonne Montero y Candela Márquez, se presentará con dos funciones en nuestro estado: a las 18:00 y 20:30 horas.

En entrevista exclusiva para El Sol de Tlaxcala, Sherlyn expresó que ella y sus compañeros están preparados para debutar en el teatro y recuperar los aplausos del público.

Estamos felices de regresar al teatro después de pandemia con este proyecto tan ambicioso, con un elenco tan lindo, en una comedia de enredo maravillosa con la que se van a divertir muchísimo. Estamos muy contentos de arrancar en un lugar tan querido para nosotros, que es Tlaxcala

, comentó la actriz.

A pesar de que no es la primera vez que la artista visita nuestro estado, le emociona regresar con un proyecto diferente. Viví en Tlaxcala cerca de tres semanas por una película que filmé. Siempre he tenido un gran recibimiento, siempre como rico, me gusta mucho y me emociona estar por allá, comentó.

Ya que la fecha de estreno está cercana al Día de la Madre, la invitación es asistir en familia. Es una obra con humor blanco, familiar y perfectamente pueden llevar a los papás, a los abuelos; toda la familia está invitada. Los esperamos con mucha emoción, concluyó Sherlyn.

Los boletos para “Los amantes perfectos” están disponibles en www.tusboletos.mx, y en la taquilla del Centro Cultural Universitario de la UATx. Dependiendo la zona, los precios van de 475 a 840 pesos.