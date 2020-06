Emma Watson levanta polémica por publicación sobre el #BlackOutTuesday

La actriz y activista Emma Watson levantó polémica tras unirse con una publicación en sus redes sociales al #BlackOutTuesday para mostrar su apoyo a las protestas por la muerte de George Floyd y rechazar la brutalidad policial en Estados Unidos.

Varias imágenes con el fondo color negro y borde blanco que compartió Emma Watson en solidaridad con protestas contra el racismo en EU fueron criticadas por usuarios de redes sociales, pues indicaron que estas debían ser negro en su totalidad, por lo que han promovido una campaña para cancelar la cuenta de la artista y dejar de consumir productos relacionados con ella.

Sin embargo, varios de sus fans señalaron que las críticas hacia Emma Watson son exageras, pues recordaron que la actriz de Harry Potter siempre ha trabajado en favor de causas altruistas, incluyendo la defensa por los derechos de las personas de color.

Además, expresaron que ponerle un marco blanco a la imagen no le resta importancia a la protesta de la actriz, mientras que otros indican que este tipo de críticas sólo desvían la atención de lo que es realmente importante.

Hasta el momento Emma Watson no ha hecho declaraciones al respecto.

No es la foto con marco blanco lo que molesta de Emma Watson sino que mete mil hashtags pedorrisimos pero no menciona a ninguna cuenta para seguir.



Los famosos tienen que hacer más que pronunciarse, tienen que difundir. — Sabri Macri (@Sabrimacri) June 2, 2020

Cabe resaltar que Emma Watson fue nombrada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como embajadora de buena voluntad, y es miembro de la campaña que promueve la equidad de género "He For She".

Algunos de los famoso que también se han unido al #BlackOutTuesday son Bella Hadid, Alejandro Sanz, Natalie Portman, Katy Perry, Daddy Yankee, Dua Lipa, Kate del Castillo, entre otros.

El #BlackOutTuesday

Los más destacados sellos de la industria musical se comprometieron a parar sus negocios este 2 de junio en solidaridad con los manifestantes antirracistas, que exigen un cambio social estructural y que cese la brutalidad policial.

Atlantic Records, Capitol Music Group, Warner Records, Sony Music y Def Jam, entre muchas otras compañías, se sumaron a la iniciativa #TheShowMustBePaused (el show debe parar), surgida al calor de las protestas masivas que vienen sacudiendo las calles de Estados Unidos durante días tras el homicidio de George Floyd, a manos de un policía blanco en Minneapolis.

Muchos sellos también se comprometieron a dar donaciones a organizaciones de defensa de los derechos civiles.

Numerosas protestas, en su mayoría pacíficas y que expresaban la cólera de la gente ante la brutalidad policial racista, se tornaron violentas en distintos puntos del país durante el fin de semana.

Las fuerzas del orden recurrieron a gases lacrimógenos, gas pimienta y granadas de estruendo para dispersar a las multitudes en medio de brotes de saqueos a tiendas.

El apagón de la industria de la música se anuncia cuando decenas de celebridades, entre ellas Rihanna, Beyonce, Jay-Z, Dr. Dre, Taylor Swift, Cardi B, Billie Eilish y Killer Mike, han manifestado su ira y solidaridad con la víctima, mientras que el actor Jamie Foxx y la superestrella del pop Ariana Grande se unieron en persona a las manifestaciones.

