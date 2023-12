Escape room rinde homenaje a Faisy por 27 años de carrera

Al rebasar 50 representaciones de la obra Escape Room producción de Morris Gilbert, Tina Galindo y Claudio Carrera, Faisy, quien forma parte del elenco, fue reconocido por sus 27 años en el mundo del entretenimiento, apadrinado por Érika Zaba de OV7 y el comediante Chumel Torres.

Al lado de sus compañeros Alejandra Barros, Juan Martín Jaúregui, y Paly Duval, en el escenario del Teatro Libanés, Faisy escuchó las palabras del productor Morris Gilbert: “La representación fue muy diferente a lo hecho antes, lo percibieron. Acaban de hacer una función de poca madre… Perdón por el florido lenguaje, pero es la verdad”.

Y, dieron paso a proyectar parte de la vida artística de Faisy, sus logros en teatro, en cine y en televisión, así como su faceta de cantante, que recientemente lanzó el tema Te propongo, en colaboración con Román Torres de Matisse.

Érika Zaba, a quien lo conoce desde su arribo a la Ciudad de México, expresó: “Muchas gracias por la invitación, me habían dicho que la obra está increíble y digo yo, está más que increíble, nos hemos reído de verdad, está buenísima. Muchas, muchas felicidades y pasamos un rato espectacular.

“Y, yo quiero hablar de Faisy pero de antes de la fama y logros que ha alcanzado él, somos amigos de más de 20 años, cuando él recién llegó a Ciudad de México, con su maleta, sin dinero, sin trabajo. Desde que nos conocimos nos hicimos mejores amigos y nos unen muchas cosas. Él decía ‘tengo muchos sueños, pero no tengo dinero’, y también, ‘híjole aquí en la ciudad no se vive de los sueños’.

“Pero yo sabía que algo grande iba a pasar con Fai, muy grande y la verdad es que fueron muchos años de picar piedra, muchos. Aunque puedo decir que siempre tuvo claro a dónde iba. Faisy fue creativo, divertido, ingenioso, pero nunca soltó sus sueños, jamás, y eso es muy admirable, perseguir tus sueños, ser perseverante.

“Fai estoy muy orgullosa de ti, porque nunca nada lo ves imposible. Hoy, lo vemos con tu semblanza y el tiempo nos ha dado la razón y estás en el lugar que tienes que estar”, expresa Érika Saba.

Chumel Torres al tomar el micrófono comentó que Faisy le escribió por Watts el mensaje de petición de acudir al homenaje, pero lo borró. Y yo le respondí: ‘¿qué me escribiste, que me dijiste?’. Y me pediste ser tu padrino y yo dije por supuesto. Yo tengo poco en la Ciudad de México viviendo de esto, sólo 10 años, pero Faisy siempre estuvo para mí y es muy raro que en esta industria alguien esté para ti, de verdad.

“Desde las primeras veces, desde mis primeros pasitos en mi carrera, Faisy siempre ha sido alguien que me ha echado porras, siendo un gran amigo. Cuando tuve el privilegio de ir a su boda dijo unas palabras que nunca se me olvidan porque yo quiero decirle a alguien algún día eso, le dijiste a tu mujer ‘es tan fácil quererte’, y yo te lo digo hoy a ti: Es tan fácil quererte, güey. Cuando yo siento que he trabajado demasiado porque de repente tienes muchos proyectos y digo: Hermano ya no puedo más, pero luego veo el Instagram de Faisy y me digo ‘soy un huevón’.

“Esa es la cosa con Fai, no es que caiga bien, no es que sea una persona adorable que sigue sus sueños, sino que es una persona que le chinga duro como muy pocas personas que ustedes conozcan. Para mí el ejemplo que me da Fai, no es que los sueños se cumplan, sino que este güey ha tenido un martillo en las manos y se ha abierto la puerta, aunque no haya puerta. Eso he aprendido de él.

“Compartimos muchas cosas: el amor por la comedia, el amor por el trabajo, el amor de una familia, los dos nos hemos enamorado de una ‘chaira’ entonces. Te agradezco que me permitas estar aquí en otro éxito más para ti. Estás celebrando tantos años de carrera, impecable, sin escándalos y con amigos, rodeado de amor. Faisy es muy fácil quererte”.

Faisy finalmente tomó la palabra ante un público que no se movía de sus asientos para escucharlos. “Para mí es importantísimo que vengan al teatro, que lo disfruten. Y el día de hoy es un buen pretexto para compartirles que estoy viviendo el mejor momento de mi vida, es el verme rodeado de estas personas. Para mí esto es éxito, es una carrera impecable, sí si ha habido muchos proyectos, pero al día hoy me hace feliz tenerlos al ladito, tener a mi familia, a mis amigos y estar en una obra como esta. En verdad agradezco y gracias a cada uno de ustedes que hayan sido mis cómplices en esta noche tan especial”.