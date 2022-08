Cabinet of Curiosities: Guillermo del Toro lleva el terror a Netflix con su nueva serie

El mes de octubre se estrenará en la plataforma Netflix la serie Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, que en español se traduce como: El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. Proyecto de suspenso, fantasía y terror.

A través de ocho episodios, el cineasta irá contando historias con aspectos góticos, mágicos, sin olvidar los relatos terroríficos. Las narrativas serán elaboradas por el propio ganador del Oscar y un equipo de directores seleccionados por él.

Michael Sea, H. P Lovecraft, Henry Kuttner y Emily Carroll son autores de algunos relatos en que se basan las narraciones, y que el televidente podrá disfrutar.

¿De qué trata la serie Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities?

Del Toro señala que las historias cuentan realidades fuera del mundo normal: “Con Cabinet of Curiosities, nos dispusimos a mostrar las realidades que existen fuera de nuestro mundo normal: las anomalías y curiosidades.

Cada una de estas ocho historias es un vistazo al interior del gabinete de maravillas que existe justo debajo de las realidades que habitamos”.

Agrega: “Hicimos una selección y curaduría de las historias y quienes las contaron, ya sea provenientes de espacios exterior, de la tradición oral o simplemente de nuestra imaginación”.

¿Quiénes participarán en la serie Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities?

Los ocho capítulos que integran el proyecto son los siguientes:

The Murmuring: En este episodio, basado en una historia original de Guillermos del Toro, participarán Essie Davis, Andrew Lincoln y Hannah Galway.

The Autopsy: Basado en un cuento de Michael Sea, el relato contará con F. Murray Abraham, Glymm Thurman y Luke Roberts. El capítulo estará escrito por David S. Goyer (Dark City, The Dark Knight, Batman Inicia) dirigido por David Prior (The Empty Man).

Lot 36: La dirección estará a cargo de Guillermo Navarro (Godfather of Harlem, Narcos), Guillermo del Toro colabora como escritor con Regina Corrado (Deadwood, The Strain), y podremos disfrutar de las actuaciones de Tim Blake Nelson, Elpidia Carrillo, Demetrius Grasse y Sebastian Roché.

Pickman’s Model: Crispin Glover y Ben Barnes protagonizarán esta emisión. Lee Petterson es el escritor (Curve, The Colony), la historia está basada en un cuento de H. P. Lovecraft, y la dirección estará a cargo de Keith Thomas (Firestarter).

The Viewing: Pete Weller, Sofía Boutella, Eric Andre y Steve Agee protagonizarán esta parte del serial, que será dirigido por Panos Cosmatos (Mandy).

Graveyard Rats: En esta ocasión el proyecto estará basado en un cuento de Henry Cutner y dirigido por Vincenzo Natali (En la hierba alta; Splice, Cube, Hannibal). El capítulo será protagonizado David Hewlett.

The Outside estará basado en un cuento de Emily Carroll, dirigido por Ana Lily Amirpour (Una chica regresa sola a casa de noche) y escrito por Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavor, Hunter). Kate Macucci y Martin Starr protagonizarán la pieza.

¿Cuándo se estrenará en Netflix Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities?

El proyecto continuará con Dreams In The Witch House, que está basado en un cuento de H. P. Lovecraft, y escrito por Mika Watkins (Origin, Black Mirror, Troy: Fall of a City). Quien tendrá a cargo la dirección será Catherine Hardwicke (Thirteen, Lords of Dogtown, Crepúsculo). Aquí se podrá ver a los actores: Rupert Grint, Ismael Cruz Cordova y Dj Qualls.

La serie se estrenará el 25 de octubre y forma parte del evento espacial de Netflix & Chills. Dos capítulos diarios se estrenarán hasta el 28 del mes antes señalado.

