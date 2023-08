Hijos de perra concientiza sobre el maltrato animal

Los estragos del maltrato animal, la conexión que existe entre una persona y su perro, así como los posibles sentimientos que pudieran llegar a experimentar los animales ante las malas conductas de su compañero humano son algunos de los temas que aborda Hijos de Perra, filme que ya se puede ver en salas de cine.

La cinta aborda la historia de Reggie, un perro que es abandonado por su dueño y busca la forma de regresar a su casa. En su camino se encuentra a Bug, un Boston Terrier callejero que lo acompaña y le enseña cómo sobrevivir solo.

“Es una película muy conmovedora, tiene este mensaje sobre la relación que existe entre las personas y sus mascotas, aborda el tema del maltrato animal y te cuestionar cuánto amor sientes por tu mascota, la compañía que te da y el amor incondicional”, afirmó en entrevista el comediante Carlos Ballarta, quien se encarga del doblaje en español de Bug.

Poco a poco, Reggie se percata de que Doug no es el mejor dueño, ya que, éste ejerce violencia y maltrato, algo de lo que el can no se había percatado.

Por otro lado, Bug es un perro que siente un profundo rencor por los humanos, sobre todo por la forma en cómo finalizó su relación con ellos tras haber mordido a su dueña, como acto de defensa.

Hijos de perra se estrena este 24 de agosto en cine / Cortesía

Es un animal obstinado, orgulloso y, en ocasiones, terco. Pero gracias a la relación con Reggie, su mundo se transforma, así como su perspectiva de los humanos.

“Terminando de doblar la película llegué a mi casa a abrazar a mi gato porque sí te llega al corazón y si eso logra la cinta, que la gente que vaya al cine a verla, regresando a su casa abrace a su perro, se consigue el objetivo”, contó el standupero.

Ricardo O’Farril es el actor de doblaje del personaje principal; es ese amigo fiel, que se integra a una manada de perros y comparten distintas aventuras en su camino de regreso a casa, mientras que la voz de Maggie es de la actriz y comediante mexicana Michelle Rodríguez.

El filme fue escrito por Dan Perrault, contó con la dirección de Josh Greenbaum, así como las participaciones de Will Forte (Doug) y Rob Riggle (Rolf), mientras que las voces originales corren a cargo de Will Ferrell (Reggie), Jamie Foxx (Bug), Isla Fisher (Maggie) y Randall Park (Hunter).

La producción fue de Perrault, Greenbaum y Louis Leterrier y el proyecto es del mismo estudio que realizó la cinta Ted (2012).