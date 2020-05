Maya Zapata debuta como directora y guionista con obra Mala Malena

No mostrar a las mujeres como víctimas y hablar sobre los distintos tipos de violencia dentro de una relación amorosa, es lo que Maya Zapata ha querido plasmar en Mala Malena, obra en la que debuta como guionista y directora y que estrena hoy vía remota.

La contingencia por el coronavirus, ha sido una oportunidad para que la protagonista de El secreto de Selena explore una nueva faceta artística, en la que puede abordar temas desde otra perspectiva, como es el caso de este montaje que protagoniza Mayra Batalla.

“Desde hace dos años quiero contar historias y comencé a escribir algunas. Tomé un curso con Alma Delia Murillo, donde empecé a escribir cuentos y luego pensé en muchas formas de transformar esos cuentos en el lenguaje que conozco”, dice Zapata, añadiendo que el encierro impuesto por el Covid-19 fue un impulso que la llevó a explotar esta parte creativa.

Fue durante los primeros días de la cuarentena que Maya Zapata escribió un cuento “inspirado en los brotes de violencia”. La actriz quería hablar sobre la violencia de pareja, “pero con la intención de no mostrar a las mujeres como víctimas, porque eso ya me lo sé y ya me cansé de mostrar a las mujeres en esta posición. Yo quería explorar el fenómeno de la violencia expresado en ambas parte de la pareja, como sucede en la vida real”, afirma.

Mala Malena cuenta la historia de una mujer que después de diez años de relación decide irse de su casa en medio de la pandemia. Su expareja la deja sin casa y sin un futuro aparente, pero es incapaz de irse de su hogar sin antes darle una lección que sacará su peor lado. Por ello le deja un video en el que recuerda sus días con él, pero también sus pesadillas y monstruos, lo que termina convirtiéndose en una carta de despedida con un final duro para ambos.

Crear la historia le llevó un día, “pero el proceso de dramatización me tomó un poco más. Digamos que iban sumándose cosas con los días, entendía mejor las cosas conforme pasaba el tiempo. El final cambió un poquito después de que alguien me dijo que le faltaba algo, porque no se entendía para qué quería contar la historia”.

La actriz afirma que narrar este episodio desde otra perspectiva tiene como objetivo “observar dónde se gesta toda esta cuestión de la violencia, dar cuenta de donde empieza la lucha de poder, es ahí donde se encuentra el nivel de gravedad, de nuestras violencias expresadas de manera distinta, pero hablando de igual a igual para entender de dónde vienen las agresiones de cada quien”.

No ha sido fácil para Maya Zapata debutar como directora en este contexto, en el que su obra se podrá verse sólo por la aplicación de videoconferencia Zoom. “Está dificilísimo dirigir así, porque no tienes ahí al actor, a los técnicos que se dedican a eso. Aquí tienes que crear técnicos, una manera distinta de comunicarte con tu actor, donde lo tienes en presente, pero no físicamente”.

Pero también hay beneficios en este nuevo formato. “La gran ventaja es que no dependes de un teatro, de la delegación, de la burocracia, de esas cosas. Y te da cierta libertad creativa”.

Una vez concluida la contingencia, Maya Zapata espera llevar esta historia al teatro real. Además de seguir explorando a Malena más a fondo, desde su origen. “Es un personaje muy empoderado, de esos que son muy incorrectos, pero que nos llevan a un lugar que necesitamos explorar y que nacen de la vida, de la infancia. Para mí es fundamental explorar más este personaje”, concluye.

Mala Malena se presentará vía remota todos los viernes a las 20:30 horas y tiene una duración de 30 minutos. Posterior a la función, el público podrá entablar una conversación con Maya Zapata y Mayra Batalla. Los boletos con un costo de 99 pesos pueden adquirirse en la plataforma de Boletopolis.com.