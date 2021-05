Natalia Lafourcade, embajadora musical de México

Con dos Premios Grammy, 13 Latin Grammy, un premio Billboard, cinco Premios MTV Latinoamérica y un disco de platino por su álbum Mujer divina entre otros galardones, Natalia Lafourcade es una de las cantantes mexicanas más reconocidas a nivel internacional.

El que la crítica y el público den tan buen recibimiento a su trabajo la llena de gratitud, porque significa que quienes escuchan su música "percibieron la energía y el sentimiento que se le puso a cada uno de esos tracks", comenta a El Sol de México vía Zoom.

"(Los premios) son el reconocimiento no solamente a mi trabajo, sino al de mucha gente. Los discos no se hacen así nada más, hay tantos detalles, tantas cositas que la gente no sabe, la gente escucha la música y ya. Pero detrás de eso hay tantos arreglos de logística, tantos arreglos para generar la mística, la magia, de traer 'el duende' al estudio y conseguir que esto tenga esa luz".

La cantautora se considera a sí misma como una "freak" de la mezcla musical. Entre risas, platica que todos los ingenieros con los que colabora en sus proyectos saben de antemano que ella estará al pendiente de cada detalle para asegurarse que todo salga perfecto.

Y es que a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria, su proceso para componer y producir música se ha alimentado de cada uno de sus discos. La Natalia que hoy sube al escenario es producto de ese aprendizaje, aunque considera que el álbum Mujer divina (que grabó en homenaje a Agustín Lara en 2012) fue un parteaguas en su carrera.

"Venía haciendo música de una manera hasta que me encontré con la música de Agustín Lara. Ahí siento que hubo un quiebre en mi vida, donde cambié de dirección y de inquietudes. Ya en el disco Hasta la raíz (2015) tenía la inquietud de empezar a relacionarme con aspectos de la música que estuvieran más relacionados al folclor tradicional, porque ahí me di cuenta que había una riqueza que me conmovía y me emocionaba".

El trabajo que realizó posteriormente con las composiciones de artistas como Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas y Simón Díaz, la llevó a concebir un concierto enfocado a celebrar la música mexicana, que más tarde derivó en el álbum Un canto por México, (el cual fue galardonado con tres Grammys Latinos y un Grammy internacional), que el pasado viernes presentó su segundo volumen.

Natalia afirmó que este proyecto retoma elementos característicos de la música mexicana, los cuales espera lleven al público a un viaje por las raíces de esta tierra y valore sus sonidos. "La música tradicional está en México, es un país que la tiene incorporada en su estilo de vida. Está en la calle, aquí en mi pueblo está la marimba tocando y el grupo norteño, está un grupo de bolero en la esquina, y tenemos un grupo de son jarocho por allá. La música está viva, tal vez pasa que estamos muy acostumbrados a esta música, desde pequeñitos, la escuchamos y a lo mejor se nos hace normal, no le prestamos la atención que debería tener".

Un canto por México: Volumen 2 contiene colaboraciones con colegas como Rubén Blades, Pepe Aguilar, Mare Advertencia Lirika, Aída Cuevas, Mon Laferte, Carlos Rivera, Ely Guerra, Silvana Estrada, Jorge Drexler y el grupo Los Cojolites, quienes llevan varios años trabajando con la cantante.