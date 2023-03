Bad Bunny conquista el Carpool Karaoke al cantar temas de Harry Styles y Arianna Grande

Bad Bunny volvió a ser una de las sensaciones de las redes sociales después de que participara en uno de los segmentos más conocidos en Estados Unidos con el conductor de televisión James Corden.

“Carpool Karaoke” se ha convertido en uno de los momentos de la televisión donde las figuras más importantes del espectáculo participan para cantar diversas canciones, mientras son entrevistados al interior de un vehículo.

Bad Bunny ahora fue quien participó en el programa “The Late Late Show” al ser el compañero de viaje de James Corden al conducir por las calles de Los Ángeles.

Temas que Bad Bunny cantó con James Corden

Los usuarios en redes sociales amaron la participación de Bad Bunny, quien cantó varios de sus éxitos y también algunos de sus artistas favoritos.

Al respecto, el momento que robó todas las miradas fue cuando Benito eligió la canción “Break Free” de Ariana Grande, la que dijo es la canción que más le gusta y que más conoce en idioma inglés.

“Es la canción que más conozco en inglés, escuchó música en inglés, pero la letra me la sé…”, en ese momento el puertorriqueño se interrumpió a sí mismo para cantar el coro de la canción a todo pulmón.

También, eligió la canción “As It was” de Harry Styles para terminar su participación, una que cantó con mucho sentimiento y como si de una canción propia se tratara.

Respecto a los temas propios que interpretó comenzó con “Dákiti”, uno en donde James Corden sorprendió al público al cantar de manera perfecta en español o al menos aprenderse de manera correcta la letra. Siguió con “I like it” canción de Cardi B en donde el colabora junto a J Balvin, además de “Tití me preguntó” de su último disco “Un verano sin ti”.

Bad Bunny habla del origen de su nombre

Junto a la oportunidad de ver cantar a Bad Bunny en karaoke, el segmento también se trata de una entrevista en la que James Corden decidió preguntar por varios momentos y curiosidades en la carrera de Benito.

Comenzó por cuestionarlo sobre por qué eligió el nombre de Bad Bunny y lo que significaba, a lo que dijo que su intención era primero ocultar su identidad y que su significado es que, no importa que tan enojado esté un conejo siempre será lindo.

“El primer concepto del artista que quería ser, era este tipo de artista que no revela su identidad, utilizar una mascara de conejo”, señaló Benito a lo que recibió de respuesta que sería algo como el DJ Marshmello.

“Sí algo así, nunca quise ser tan famoso, pero entonces seguí el ritmo y así… Bad Bunny (lo elegí porque) no importa que tan malo sea se sigue viendo lindo, eso soy yo, soy un tipo bueno, soy lindo”, dijo.

Corden lo cuestionó sobre su participación en los Grammy’s de este 2023 en donde los rumores señalaban que él estuvo cerca de no salir al escenario al llegar tarde al recinto, a lo que dijo era cierto, ya que llegó ocho minutos antes de que el espectáculo empezara.

“Tú sabes lo qué pasó, el tráfico de Los Ángeles. Estaba sudando, estaba muy nervioso, ansioso, porque yo era el acto de apertura”, respondió el cantante para después contar lo que hizo ese día.

“Fui al gimnasio, no me preocupé, me dije, tengo tiempo para ir a hacer ejercicio, ir a mi casa, bañarme y sin problemas, pero parece que aprendí una lección”.

Dentro de las actividades que realizaron como parte del programa, ambos se pusieron a dibujar, en un momento gracioso ya que Bad Bunny dibujó a Corden como si fuera Donald Trump.

También, hablaron de la experiencia del cantante en la lucha libre con la empresa WWE, a lo que dijo que él fue quien dio la idea de que peleara en un combate y no solo se presentara como un invitado famoso. Por ello, considera a su participación en el evento Wrestlemania 37 como el mejor día de su vida.

Con esto en mente, James Corden invitó a Bad Bunny a un cuadrilátero para que le diera unas lecciones de lucha libre, por lo que también tuvieron de invitado al luchador de origen mexicano Rey Mysterio con varios momentos de mucho humor.

