¡Épico regalo de Navidad! 50 Cent cierra una juguetería para su hijo

El rapero 50 cent le dio un inolvidable regalo de navidad a su hijo Sire Jackson, alquilando la juguetería estadounidense Toys 'R' Us para que el pequeño pudiera escoger sus regalos de navidad.

Por medio de un video, el rapero dio a conocer el momento en el que su hijo descubrió el "épico regalo" que su padre le tenía preparado.

SIRE’s TOYS R US, we lit happy holidays. #lecheminduroi #bransoncognac #starzgettheapp #ancforlife pic.twitter.com/29a2OrJoFR — 50cent (@50cent) December 22, 2019

Asimismo, Daphne Joy, madre de Sire y ex de 50 Cent, publicó un breve clip y fotos donde el pequeño le agradece al cantante por su regalo de Navidad: "Cuando le pedí a papá toda la tienda Toys R Us como regalo de navidad, nunca pensé que me la daría, pero lo hizo. ¡Gracias Papi! ¡La mejor navidad de todas!".

Ver esta publicación en Instagram When I asked my Dad for the “WHOLE Toys R Us Store” for Christmas I didn’t think he would actually do it, but he did 😱🤩❤️ Thank you Daddy! Best Christmas Ever! 😱🙏🏽 🎄 🎁 Una publicación compartida por Sire (@sire_jackson) el 20 de Dic de 2019 a las 10:58 PST

De acuerdo al medio estadounidense E! News, 50 Cent gastó 100 mil dólares para alquilar la juguetería y darle a su hijo de 7 años, un inolvidable recuerdo en estas fiestas decembrinas.

Ver esta publicación en Instagram Did this just happen? #ToysRUs #BestChristmas 🙊🎄🎁✨ Una publicación compartida por Sire (@sire_jackson) el 20 de Dic de 2019 a las 11:18 PST

El año pasado, las 885 tiendas Toys 'R' Us en Estados Unidos cerraron después de que la empresa se declarara en bancarrota.

Sin embargo, hace unas semanas, dos fueron reabiertas, entre ellas, la que el rapero escogió para llevar a su hijo.