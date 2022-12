No nos representa: Los Caligaris expulsan a integrante que insultó a los mexicanos

El grupo argentino Los Caligaris anunció que se desvincula del trombonista Federico Zapata, después del pleito que el músico sostuvo a través de Twitter con el comentarista deportivo Paco Villa.

Villa, que trabaja para TUDN, escribió en su cuenta de Twitter que Emiliano ‘Dibu’ Martínez, portero de la selección de Argentina era “un gran arquero, admirable su mentalidad y calidad, pero también es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe”.

Puedes leer también: Lionel Messi no suelta la copa del mundo ni un segundo ¡Hasta durmió con ella!

El cronista se refirió a la imagen que dio la vuelta al mundo, cuando el deportista argentino recibió el guante de oro y lo llevó a la parte baja de su abdomen, haciendo una señal grotesca.

Ese comentario enfadó a Federico Zapata, quien contestó: “Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota… dejen de llorar, prueben con el futbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen se llaman extranjeros… marica”.

El mensaje de Zapata cosechó decenas de tuits de parte de fans de la banda que le reclamaron su actitud y le pidieron que no volviera a tocar en México.

Futbol ¿Qué es y cuánto cuesta el bisht? La prenda que recibió Messi del Emir de Qatar

"Sus dichos no reflejan nuestros valores", explica un comunicado en la cuenta oficial en Instagram de Los Caligaris que anuncia la "desvinculación" del grupo argentino de su trombonista, Federico Zapata.

"Amigos y amigas: Nos apena mucho la situación que se ha generado a partir de los tuits publicados por Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente", comienza el texto, en respuesta a lo dicho por Zapata.

Y a pesar de que el músico se disculpó al día siguiente, por la noche el grupo anunció su salida. “Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intención ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegría y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir…”, escribió Zapata. Ya era tarde.

La banda anunció “la DESVINCULACIÓN de este integrante, ya que sus declaraciones llenas de violencia no nos representan", detalla el comunicado.

"Si uno de nosotros piensa así ya no es uno de nosotros. Nuestro objetivo siempre fue es y será, sembrar alegría y amor. México es patria y cada mexicano un hermano. Si tocan a México nos tocan a nosotros", finaliza el comunicado de una de las bandas anunciadas para el Vive Latino 2023.