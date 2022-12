Chef Salt Bae causó la molestia de Messi y argentinos en los festejos por el Mundial [Video]

Pocos son los afortunados que se convierten en campeones del mundo, es alcanzar una gloria eterna en el futbol, los futbolistas de la Selección Argentina lo lograron en Qatar y durante los festejos por el triunfo ante Francia parece que hubo algunos “colados” que causaron molestias en Lionel Messi y los aficionados argentinos.

Hablamos del Chef Salt Bae, el famoso restaurantero dueño de la cadena de locales Nusr-Et, en donde diversas personalidades del mundo de los espectáculos y el deporte han asistido a disfrutar de la carta del lugar.

Este chef estuvo adentro de la cancha del estadio Lusail mientras los futbolistas argentinos celebraban su triunfo, y aprovechó para tomarse fotos con algunos y festejar con ellos, situación que causo revuelo en las redes sociales.

Even Messi knows salt bae is a hack pic.twitter.com/c457o1GnHt — Z Bo (@zekedabolina) December 18, 2022

De inicio hablemos de la molestia que le causó a Lionel Messi cuando intentó tomarse una foto con él gran protagonista de la final, pues parece que lo jaló del brazo y esto no le gustó mucho al astro argentino.

Posteriormente publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos y vídeos con muchos futbolistas ahora campeones del mundo, y entre las cuales se pueden ver fotografías de él cargando el trofeo que supuestamente sólo podrían tener derecho a tocar los campeones.

Esto causó enfado en muchos hinchas argentinos que llenaron las redes de comentarios como: “¿Qué hace este tipo ahí?”, “¿Quién le permitió meterse a la cancha?”, “Quién dejó a este payaso en el campo”.

