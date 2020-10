Soledad celebra su cumpleaños con concierto streaming Parte de mí

Atraída desde su niñez por la música regional mexicana, la cantautora argentina Soledad, lanza su décimo octava producción, titulada Parte de mí, que presentará en un concierto vía streaming el lunes 12, con el que celebra además su cumpleaños 40.

“Soy una artista que en sus inicios se valió de grandes obras argentinas, hice canciones de otros compositores, es muy natural en Argentina tomar obras enormes con vida eterna. A 25 años de trayectoria no me olvido de mi esencia, ni el ser honesta, manejo mi folclor, mis recuerdos, mis raíces profundas. Es mi búsqueda, son mis estados de ánimo para compartir con la gente”, dice en conferencia desde su país.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

De sangre de migrantes italianos por parte de su bisabuela a quien le dedica su canción La gringa (como llaman en Argentina al extranjero que llega ahí a residir), compuesta con Carlos Vives, Soledad define su nuevo disco como la búsqueda de sus raíces musicales y familiares para el que compartió su voz con otros colegas.

“Los duetos que logré fueron mis amistades. En realidad las conexiones fueron naturales. Hubiese llevado más, en algún momento pretendí hacer algo con Natalia Lafourcade, con quien en Buenos Aires, me junté a componer, pero no se dio en este momento y el disco tenía que salir”, detalla sobre el disco en el que colaboran Kany García, Los auténticos decadentes, Los Caligaris, Paula Fernandes, e India Martínez.

Confiesa que escribió las canciones de este nuevo álbum porque “uno no puede dejar de contar historias y que no digamos nada de las cosas que pasan frente a nuestra cara; no puede evitar narrar hechos vivenciales de nuestra vida, de nuestras raíces".

El concierto Parte de mí, se transmitirá la noche del lunes 12 desde Movistar Arena de Buenos aires. Los boletos están a la venta en www.songkick.com.