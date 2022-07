A 3 años de reformas legales es ineficaz inversión en voto electrónico

Por lo menos cuatro millones de pesos han sido invertidos para la implementación de un Sistema de Voto Electrónico en el Congreso local que, hasta el momento, es obsoleto.

Para la función que legalmente fue creado ha sido usado un máximo de tres ocasiones (hace varios años), pues diputados locales de por lo menos cuatro legislaturas diferentes han defendido su desuso por supuestos costos elevados en el uso de internet, fallas técnicas y hasta la sustracción de los dispositivos electrónicos por parte de sus antecesores.

Con base en la asignación y ejecución de recursos públicos, las reformas legales hechas para su uso y hasta las adecuaciones físicas al Pleno y en las 25 curules, existen las condiciones para que los legisladores sumen a la votación nominal, por cédula y económica, el sufragio a través de una tableta: el voto electrónico.

De acuerdo con la respuesta dada a una solicitud de información pública, en el Congreso local únicamente cuentan con el software (conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora).

Es decir, en el Palacio Legislativo no hay o no sirven (no específica la respuesta) las 25 tabletas electrónicas compradas ni las dos pantallas digitales adquiridas en 2018 por el entonces Comité de Administración para ese fin.

A la solicitud de información 291210322000098, Leonardo Esteban Estévez Vázquez, secretario Administrativo y vocal del Comité de Transparencia del Congreso local, respondió que el Poder Legislativo sí cuenta con un sistema de votación electrónico, pero únicamente con el equipo de software cuyo costo es de 271 mil 965.34 pesos y no de las inyecciones millonarias hechas en 2016 y 2018, según lo señalaron los ahora exlegisladores.

En su respuesta aclara que debido a la remodelación que hubo al interior del Palacio Legislativo, sin indicar en qué año y en qué consistió, el sistema dejó de ser funcional.

Pese a los diversos cuestionamientos para conocer los detalles en las fallas, hechos a través de la solicitud de información vía Plataforma Nacional de Transparencia, la Secretaría Administrativa fue opaca, al responder además fuera de tiempo pese a la prórroga solicitada.

PANTALLAS COMO MEDIO PUBLICITARIO

Por lo disfuncional del equipo para usarlo en la votación electrónica, los diputados locales han sabido darle otro uso.

En el caso de las dos pantallas instaladas en el Pleno, comúnmente son usadas como medios publicitarios de su imagen y de sus actividades, pues la mayor parte del tiempo que están prendidas es trasmitido en ellas el logo de la LXIV Legislatura.

En otras ocasiones son usadas para difundir actividades como convocatorias de premios y preseas, o eventos que organizan y se llevan a cabo en el Palacio Legislativo, como los foros.

En el caso de las 25 tabletas, asignadas a cada uno de los parlamentarios, el uso es básico y personal, pues a través de ellas reciben el orden del día de las sesiones y también las utilizan para comunicarse entre ellos vía mensajes de texto.

2016, PRIMERA INVERSIÓN

A inicios de 2016, la entonces LXI Legislatura local incursionó en las labores y estrategias para la implementación del voto electrónico.

En ese momento, el Congreso local anunció que hizo una inversión de un millón 200 mil pesos para la compra de tabletas electrónicas, pantallas digitales y el software que permitiría la implementación de dicho sistema.

Empero, su uso fue postergado puesto que legalmente no existía ese tipo de votación e incluso porque algunos diputados locales desconocían el manejo de los aparatos electrónicos.

Con el cambio de Legislatura (en diciembre de 2016) surgieron más problemas para la implementación del sistema, pues en febrero de 2017 el fallecido Alberto Amaro Corona, quien fue diputado local, informó que las tabletas electrónicas adquiridas por el exlegislador Ángelo Gutiérrez Hernández, expresidente del Comité de Administración, no estaban en el Palacio Legislativo.

En entrevista, en esas fechas señaló que desconocían el paradero de esos dispositivos, por lo que incluso fue manejada la versión de que quienes las compraron se las había llevado. De dichas tabletas nunca se supo nada.

SEGUNDA INVERSIÓN EN 2018

Tan solo dos años después el Congreso local haría una segunda inversión para comprar un sistema similar “al desaparecido”.

En 2018 el Congreso local sufrió una remodelación en prácticamente todas sus áreas: sala de sesiones, oficinas, sanitarios, instalaciones eléctricas, voz y datos, iluminación, fachada y cambio de piso, entre otras.

Para ello, el Comité de Administración que era presidido por el exdiputado Mariano González Aguirre hizo una inversión de 21 millones 496 mil 268.82 pesos, más el Impuesto Valor Agregado (IVA) que fue de tres millones 439 mil 403.0012 pesos, por lo que el recurso total fue de 24 millones 933 mil 671.84 pesos.

Como parte de esa remodelación fue incluida la instalación del Sistema de Voto Electrónico, con la compra de 25 tabletas electrónicas y las dos pantallas, así como los sistemas operativos para su funcionamiento.

Nunca fue informada la inversión específica para la adquisición del software y hardware para ese tipo de votación, pero de forma extraoficial se habla de un mínimo de tres y un máximo de ocho millones de pesos.

YA ES LEGAL LA VOTACIÓN

Uno de los motivos que impedía a los diputados locales usar la votación electrónica tenía que ver con su reglamentación legal, pero desde enero de 2018 los diputados locales pueden avalar las leyes, reformas acuerdos, y exhortos, a través del voto electrónico.

Y es que el 25 de enero de ese año los diputados locales avalaron reformas y adiciones en el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, que entraron en vigor tan solo unos días después, cuando fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

EL DESUSO

En la pasada Legislatura (63) argumentaron varias ocasiones que había deficiencias en el Sistema de Voto de Electrónico que impedían su uso, eso a pesar de que los aparatos electrónicos prácticamente nunca fueron usados.

Antes, los integrantes de la 62 señalaron como impedimento la velocidad del internet, pues al parecer el proveedor no les había garantizado un uso eficiente en los megas.

EL VOTO ELECTRÓNICO

Para avalar o rechazar cualquier asunto tratado en la Sala de Plenos los diputados locales tienen que votar (a favor o en contra).

Actualmente lo hacen únicamente de tres formas: al alzar la mano, al decirlo de propia voz en un micrófono o en una hoja de papel en donde colocan su respuesta.

El voto electrónico, que en Tlaxcala no funciona, permitiría que la ciudadanía pueda ver –en las pantallas digitales- el nombre y la forma en cómo vota cada uno de los diputados locales, quienes podrían colocar su respuesta desde la tableta electrónica, tal como sucede en el Congreso de la Unión.

1.2 millones de pesos fue la primera inversión para la implementación del voto electrónico.

El Poder Legislativo sí cuenta con un sistema de votación electrónico, pero únicamente con el equipo de software cuyo costo es de 271 mil 965.34 pesos y no de las inyecciones millonarias hechas en 2016 y 2018, según lo señalaron los ahora exlegisladores.

