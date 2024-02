A partir de este año, podrán jubilados reducir el monto mensual de su crédito Infonavit

En respaldo a los jubilados, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) puso en marcha a partir de este año el programa Apoyo a Jubilados, que flexibiliza los criterios y permite reducir el monto del pago mensual del financiamiento hasta un nivel de 25 % respecto al monto de la pensión, más seguros y comisiones.

Tras precisar que los jubilados tlaxcaltecas pueden dirigirse a la gerencia de Cartera en el Infonavit de Tlaxcala, la dependencia federal justificó que este grupo de derechohabientes tendrá un alivio a sus finanzas, ya que usualmente el monto de la pensión es menor al salario que obtenían cuando todavía estaban trabajando y por lo tanto es complicado cumplir en tiempo y forma con el pago de su crédito.

Aclaró que podrán aplicar al programa Apoyo a Jubilados, las personas que recientemente convirtieron su financiamiento de Veces Salario Mínimo a pesos, a través de Responsabilidad Compartida.

En este sentido, el Infonavit informó que los requisitos del programa Apoyo a Jubilados son ser persona jubilada o pensionada, no cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), haber pagado al menos 120 mensualidades completas durante la vida del crédito; que el crédito no esté en proceso jurídico por falta de pago y que el crédito no esté próximo a liquidarse.

Abundó que las personas jubiladas y pensionadas interesadas en solicitar el apoyo deben acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o a la Delegación del Infonavit más cercana, presentar una identificación oficial vigente y entregar su dictamen o resolución de jubilación o pensión por vejez o cesantía en edad avanzada emitido por el IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Afore o aseguradora.

Detalló que para agilizar el trámite, es recomendable generar una cita en Mi Cuenta Infonavit: micuenta.infonavit.org.mx. En caso de que el titular del crédito no pueda acudir a realizar el trámite, también podrá ser realizado por otra persona; siempre y cuando presente un Poder Notarial o una Carta Poder y una identificación oficial vigente.

Asimismo, el Infonavit remarcó que las personas acreditadas deben cumplir con sus pagos de manera completa y en los tiempos establecidos para no perder el beneficio de Apoyo a Jubilados; de no ser así, su pago mensual será el mismo que tenían antes de la reestructura.

Aclaró que si la persona acreditada regresa a cotizar al IMSS por tener una relación laboral, se cancela de manera automática el apoyo y si el crédito tiene intereses pendientes por pagar, se sumarán al capital de la deuda al aplicar a Apoyo a Jubilados.

Finalmente, proyectó que a nivel nacional los ajustes realizados permitirán que más de 134 mil personas jubiladas o pensionadas puedan adherirse al programa.

