Acatará Cobat el uso del uniforme único

Alumnos del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) no sufrirán más retenciones e impedimentos para ingresar a sus clases, debido a que las autoridades de este subsistema acordaron que respetarán la normativa para portar el uniforme único -conjunto deportivo- durante todos los días de la semana, lo que significa que no solicitarán la vestimenta de gala o del diario.

Tras evidenciar que el pasado lunes alrededor de 20 jóvenes no pudieron ingresar a las instalaciones del Cobat plantel 01, situado en El Sabinal, municipio de Tlaxcala, por acudir con el conjunto deportivo y no con el uniforme del diario -suéter, pantalón o falda y camisa-, el director general de este subsistema José Ángel Trujillo Domínguez acudió al plantel 01 para abordar el tema y llegar a un acuerdo para beneficiar a la comunidad estudiantil.

Pese a portar el uniforme único, este lunes en el Cobat 01 no permitieron la entrada a los alumnos que no llevaron uniforme del diario. Fabiola Vázquez | El Sol de Tlaxcala

De acuerdo con información del Cobat, el titular del subsistema indicó que la situación de impedir el paso a los alumnos no puede repetirse en ningún plantel, pues no deben coartar el derecho a la educación de los jóvenes.

Además, determinaron que no irán contra la normativa publicada en el Periódico Oficial de Tlaxcala sobre el uso del uniforme único para el nivel medio superior, de ahí que respetarán la determinación estatal y los estudiantes de nuevo ingreso solo portarán el conjunto deportivo.

En un breve comunicado, el Cobat notificó que están comprometidos con la desmercantilización de los uniformes y acatarán el decreto y lineamientos de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala (Sepe).

Por lo tanto, la dirección general reafirmó que no podrán impedir el acceso a ningún estudiante inscrito al plantel, medida que aplica en los 24 colegios y cinco telebachilleratos pertenecientes al subsistema de educación media superior.

Incluso, invitaron a los alumnos que sufran alguna afectación referente al uso del uniforme a comunicarse o acudir a la dirección general para ser atendidos de manera inmediata y brindar seguimiento al caso.

NO DEBEN NEGAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN: SEPE

Ante el caso, la Sepe mantiene su posicionamiento de que las escuelas no deben negar a los alumnos de ningún nivel el derecho a la educación, pues los uniformes y las cuotas voluntarias no son elementos que impidan el ingreso a las instituciones.

Información obtenida en la dependencia estatal de educación, refiere que las escuelas deben acatar la normativa del uniforme único publicada en julio de 2022 y que entró en vigor al iniciar el ciclo escolar 2023-2024.

Además, autoridades de la Sepe y de la Dirección de Educación Media Superior y Superior recordaron que la implementación del uniforme único es gradual en el actual ciclo escolar y en las escuelas no deben prohibir la entrada de los alumnos porque no es condicionante para tener acceso a la educación, de lo contrario estaría fuera de lo establecido al artículo quinto de la Ley General de Educación.

Aseguraron que ya no será necesaria la intervención del secretario de Educación Homero Meneses Hernández en el caso del Cobat 01, pues las autoridades del subsistema llegaron a un acuerdo favorable para acatar la indicación y porque respetan la autonomía de la institución educativa.

Además, detallaron que trabajarán de la mano con todos los planteles para no reincidir en la situación y seguir la normativa del uniforme único para que los estudiantes no presenten impedimentos para continuar su formación.

Aseguraron que la indicación aplica para todos los subsistemas de nivel medio superior y niveles de educación básica en la entidad.

CEDH INICIA QUEJA DE OFICIO

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) intervino en el caso de impedir el paso a los alumnos del Cobat 01 e inició una queja de oficio para investigar la situación y conocer si hubo o no violación a los derechos humanos.

Para los trabajos, el organismo autónomo envió a elementos de la Defensoría para dialogar con el directivo del plantel y buscar a los afectados para que interpongan la queja, pues en caso de incurrir y tras emprender una investigación podrían ser acreedores a una recomendación.

En la versión dada a este Diario, indicaron que el primer paso es buscar la mediación entre los afectados y que el directivo se comprometa a no incurrir en el hecho.

Por lo tanto, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, presidenta de la CEDH, reiteró que los uniformes y las cuotas voluntarias no son condicionantes para ingresar a las escuelas, pues el derecho a la educación no debe estar sujeto a ningún tipo de circunstancia.

Aseveró que las niñas, niños y adolescentes no deben ser vulnerados en su derecho a la educación por no poder pagar una cuota o no tener el uniforme adecuado, pues estas prácticas violan los principios constitucionales y atentan contra los derechos humanos de los menores. Pidió a las autoridades educativas comprender que ningún acuerdo interno puede estar por encima del derecho fundamental a la educación y llamó a la población que sufra alguna violación a sus derechos acudir a las instalaciones de la CEDH para presentar su queja.

DIRECTOR DE COBAT EXHIBIÓ A ALUMNOS, DICE AFECTADO

El director del Cobat 01 exhibió a los alumnos al dejarlos parados fuera de las instalaciones e impedirles el paso, así calificó el hecho un padre de familia de un menor que estudia el primer semestre en el plantel y no logró entrar a clases al portar el uniforme único y no el de gala.

El inconforme pidió omitir su nombre para evitar represalias en contra de su hijo, pero externó su molestia e impotencia a este Diario y pidió a las autoridades educativas acatar el decreto de la Sepe.

Aseveró que el gobierno estatal, mediante las autoridades educativas, deben hacer que los directivos cumplan los decretos que implementan, de lo contrario las determinaciones no serán favorables para los estudiantes y cada institución hará lo que quiera.

Indicó que no interpondrá una queja, pues no tiene sentido al no ser atendidas desde el primer momento y solo es desperdiciar tiempo y dinero, pues las autoridades no actúan. Además, exhortó a los funcionarios de la Sepe para que hagan valer sus decretos para beneficiar a los alumnos y no permitir que las instituciones educativas impongan sus medidas sin tomar en cuenta lo que dice la normativa local.

20 jóvenes que portaban el uniforme único no pudieron ingresar al Cobat 01 el pasado dos de octubre.

En la información obtenida en la Sepe-Uset, refiere que las escuelas deben acatar la normativa del uniforme único publicada en julio de 2022 y que entró en vigor al iniciar el ciclo escolar 2023-2024.