Avanza producción del uniforme único; clones no cumplirán estándares de calidad

A marchas forzadas trabajan los productores certificados del uniforme único. Tienen menos de un mes para elaborar las piezas que darán identidad a los alumnos de preescolar hasta bachillerato, así que reportan un avance en la producción, pero su trabajo es meticuloso para cumplir con los estándares de calidad que requiere la prenda que entrará en vigencia en el ciclo escolar 2023-2024.

Productores certificados ofertan los uniformes en redes sociales

Hasta el momento, son alrededor de 60 productores oficiales que atenderán la demanda de los padres de familia en el estado, pero esperarán hasta el 21 de agosto, fecha determinada de venta, para dar a conocer la prenda escolar, pues quieren ganar tiempo y evitar que los diseños sean clonados por personas que no cuentan con autorización.

Félix Menes Ríos es uno de los productores autorizados para confeccionar y vender el uniforme único para estudiantes de instituciones públicas de educación básica y media superior en el estado. Este año comenzó a confeccionar prendas para escuelas, pues su mercado durante los últimos 12 años, han sido los trabajadores en el área de la salud.

Comparte que vio una oportunidad para elaborar uniformes escolares y cubrir un sector de clientes, de ahí que decidió adquirir la patente en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT). Hasta el momento tiene un avance de producción de alrededor de dos mil piezas, pero no han salido al mercado, será después del 21 de agosto que desplazará las piezas, pues ese fue el acuerdo que tomaron los productores autorizados.

En la empresa familiar Maybell Uniformes, ubicada en calle Cerrada del Trébol número 27 en San Juan Totolac, trabajan con dos tipos de tela, la Rip Micro y Barcelona, ambas de buena calidad, pero la primera tiene un periodo de vida más largo y la segunda es delgada para que el infante no sude, su piel respire y no sufra de cambios drásticos de temperatura.

En su taller tiene cortadas decenas de piezas que conformarán la playera polo, que entregará con el conjunto deportivo a sus clientes, todas están enumeradas para que sea más sencilla la unión de la prenda, solo faltará detallar los cuellos y puños.

Apoyado por sus familiares, en diversos talleres confecciona para cumplir con los pedidos que ha realizado. Una parte del día la dedica a la producción y otra a tener acercamiento con las personas para mostrar los prototipos del uniforme único, anotar la talla y nivel educativo, no pide anticipos, primero quiere cubrir las solicitudes.

Menes Ríos reporta que su producción está enfocada en el nivel preescolar, primaria, secundaria general y técnica, así como Cecyte y Cobat, debido a que esas escuelas tienen cercanía a la zona en que se ubica.

Destaca que Tlaxcala cuenta con obra de mano calificada, lo que permitirá ofrecer una prenda de calidad para los estudiantes de nuevo ingreso a preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, pues el cambio no será inmediato, debe ser progresivo.

El proveedor menciona que en fechas próximas al inicio del ciclo escolar comenzarán las compras de pánico, pero los productores trabajan poco a poco para abastecer la demanda que prevén, pero existen talleres con una gran capacidad para cubrir los pedidos, de ahí que solicita a las familias no presionarse por la escasez, pues otros confeccionadores cubrirán los pedidos, pues trabajan en equipo.

Del tres al 20 de agosto, ofertarán uniforme único en ferias de regreso a clases

Asegura que la estrategia del uniforme único abre el mercado a productores locales y que la creación del diseño lo asignaran a estudiantes fue una estrategia innovadora para dar oportunidad a los jóvenes, lo cual fue bien visto por los productores certificados.

Menes Ríos puntualiza que los padres de familia podrán adquirir el uniforme único en cualquier lugar y con el productor que decidan, pues la ampliación de la planilla permitió tener presencia en más zonas, lo que evitará gastos de traslado para adquirir la pieza. Además, ningún padre de familia está obligado a comprar con un comerciante determinado, pues debe escuchar precios, distancias, tiempos de entrega y optar por la mejor opción.

Inicia Sepe la búsqueda de aviadores; combate corrupción en plazas laborales

Precisa que, por el momento, no tiene venta libre y se ha dedicado a tener un acercamiento con las familias en instituciones educativas o puntos de venta para mostrar prototipos del uniforme, que es un diseño no oficial, pero permite que las personas tengan una idea de cómo será el modelo.





SUBLIMADOS ELEVAN EL COSTO DE PRODUCCIÓN

El uniforme único de todos los niveles lleva un sublimado en la espalda y pecho, esto hace que la producción sea más elevada, acota Félix Menes.

¡Tómalo en cuenta! Emite SEP lista de útiles escolares para educación básica

El sublimado es una impresión de tinta en la tela, emplean calor o tinta para lograrlo y funciona como una marca de agua, pero no todos los talleres tienen la capacidad de realizar esta técnica y deben enviar los rollos de tela a otros lugares, lo que eleva al doble el valor.

Explica que un rollo de tela cuesta alrededor de 125 pesos el kilogramo y cada uno tiene un promedio de 25 kilogramos, pero el sublimado de la tela tiene un costo de 34 a 95 pesos el metro lineal.

Un rollo me puede costar dos mil 600 pesos, pero al estar sublimado el valor es de tres mil 125 pesos, lo que dependerá del lugar para colocar la marca de agua, en algunos lugares es más tenue y en otros más marcado, pero esto determina el precio.

Concluyen docentes actividades académicas del ciclo escolar 2022-2023

Dice que el sublimado permitirá reconocer a que escuela asiste el alumno, pues será el mismo para todos los preescolares, primarias, secundarias y preparatorias, estos dos últimos de acuerdo al subsistema.





OFRECEN PERSONALIZADO PARA EVITAR EXTRAVÍO

Una preocupación de los padres de familia es no lograr identificar la escuela a la que acuden los escolares, otra es el extravío de las piezas desmontables, que son las mangas y piernas. Una solución que ofrece el productor Félix Menes es personalizar el uniforme único, pues no está prohibido bordar las prendas.

Absorbe la Secretaría de Educación Pública a Cossies

Cuando hacen el aparato o les entreguemos el uniforme pueden solicitar el bordado del escudo o nombre de la escuela, el nombre del alumno o las iniciales, esto dependerá de cada persona, pero tendrá un costo adicional.

Los precios para bordar una prenda van de los 10 a los 50 pesos, dependerá del tamaño y número de letras que soliciten.

Puntualiza que el personalizado dependerá de cada padre de familia, pues los directores solo podrán sugerir una idea, pero no obligarlos.

Docentes mantienen capacitación en aulas

CARACTERÍSTICAS DEL UNIFORME ÚNICO

La prenda escolar original contará con sublimado en pecho y espalda, tendrá dos cierres desmontables en hombros y piernas, cumplirá con los colores establecidos para cada nivel educativo, la sudadera tiene un gorro o capucha y cuenta con refuerzos en codos y rodillas.

Cada nivel y subsistema tendrá uniforme distinto

Respecto a las medidas, los productores tienen establecidas tallas para cada nivel educativo. Para preescolar manejan la talla dos, cuatro y seis; para primaria manejan dos tamaños: la seis ocho y 10, así como la 12 y 14. Las prendas de secundaria y bachillerato las manejan en chico, mediano y grande.

No obstante, los escolares que, por su estatura y masa corporal no estén en el rango de tallas establecidas, deberán confeccionar una prenda personalizada.

Félix Menes contará con tres puntos de venta, el lugar establecido en el Trébol, uno más en Zacatelco y otro en la Loma Xicohténcatl, frente a rectoría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Uniforme único, obligatorio para alumnos de nuevo ingreso: Sepe

INICIA PIRATERÍA DEL UNIFORME

En el grupo oficial de proveedores fue evidenciada la venta ilegal del uniforme único en escuelas de San Pablo del Monte, donde personas no autorizadas para la confección presentan prendas presuntamente oficiales, ofrecen menores costos, toman algunos pedidos y tienen venta libre.

Félix Menes detalla que, al igual que sus compañeros, la prenda no cumple con los detalles oficiales por no tener cierres en piernas y mangas, omitir el sublimado en espalda y pecho, son piezas completas que no pueden desmontar, la tela no es la establecida, las franjas no tienen el tamaño determinado, omiten refuerzos en codos y rodillas, la prenda está desproporcionada porque las mangas son más largas de lo habitual.

Concluyó el ciclo escolar presencial

Agrega que la pieza no cumple la calidad del producto original, aunque les ofrecen un precio más bajo, no cumplirá con la durabilidad.

Revela que los productores fueron notificados del uniforme pirata y corroboraron que no es un prototipo porque tienen venta directa con los padres de familia, de ahí que alertan a la población a no dejarse sorprender.





DATO:

60 productores oficiales hay actualmente, y atenderán la demanda de los padres de familia en el estado hasta el 21 de agosto

NUMERALIA:

El uniforme único consta de tres piezas: playera, chamarra y pantalón deportivo. Adicionalmente, los interesados pueden comprar una falda que tendrá un costo entre 150 a 180 pesos.