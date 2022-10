Sufren discriminación personas de talla baja, afrontan burlas de la sociedad

Con un metro 17 centímetros de estatura, Margarita Hernández Saldaña afronta con sabiduría su displasia esquelética y no hay barrera que no supere, pese a que algunas personas se dirigen a ella como “enanita”.





En la actualidad, la mujer de 46 años de edad forma parte del ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi como séptima regidora, cargo que nunca imaginó ocupar, debido a su enfermedad.

Entérate:➡️Rechaza INEGI incluir a personas de talla baja en censo

Pero hoy, Día Mundial de las Personas de Talla Baja, Maguito, como es conocida en el corazón textilero del estado, alza la voz para pedir respeto y empatía para todas las personas que sufren este tipo de discapacidad.

No es fácil superar las miradas de la gente, los señalamientos y a veces las burlas, pero debes de ser indiferente y valorarte… yo le doy gracias a mi Dios por lo que soy, una mujer sin rencores ante las ofensas, dijo Margarita Hernández.

Más aun cuando tiene un cargo público, que atiende con pasión y esmero, siempre del lado de la gente.

Hernández Saldaña ocupó la séptima regiduría después de la muerte de su compañera de fórmula Miriam de la Fuente, quien falleció días antes de tomar protesta en el ayuntamiento, en septiembre de 2021.

Lee también:➡️Aprueban en Michoacán el “escalón universal” para personas de talla baja

Como suplente, emanada del Partido Nueva Alianza, recibió la noticia que tenía que asumir el cargo de regidora, primero lamentó la muerte de su amiga y después entró en una etapa de incertidumbre personal.

No sabía si iba a poder con el cargo, primero por mi condición de baja talla y luego porque nada más tengo estudios de primaria, y solo sé leer y escribir, pero recibí muchos alicientes de todos lados y día a día trato de rendir tributo a la memoria de Miriam de la Fuente, indicó Maguito, en la primera entrevista que ofrece a un medio de comunicación para narrar su historia de vida.

Desde hace 15 años ha participado con diferentes fuerzas políticas, aunque ella se considera una mujer sin colores partidistas porque, dice, le apuesta a la persona y no al partido.

Más información:➡️Personas de talla baja integran primera Copa América contra la discriminación

Durante la mayor etapa en su vida política, Margarita Hernández se desempeñó como enlace, hasta las elecciones del 2021 cuando se registró como suplente.

SU INFANCIA

Maguito es la menor de cuatro hermanos, dos de ellos con displasia esquelética –Evaristo (+) y Alfredo, mientras que Enrique es de talla normal.

Te puede interesar:➡️Desfilan en pasarelas modelos “talla grande”

Desde la primaria sufrió discriminación y, debido a eso, truncó su deseo por seguir la secundaria, aunque siempre tuvo el apoyo de su madre, hoy de 86 años de edad. Su padre murió cuando Margarita tenía cuatro años, ambos progenitores de estatura normal.

Como adolescente de talla baja y única mujer entre los hermanos, prefirió colaborar en las labores del hogar.

Su sueño fue sacar adelante a su familia y después emprendió un negocio propio, una tienda de abarrotes que conserva en su natal Santa María Tlacatecpa.

No te pierdas:➡️''Me quiero morir'': el desgarrador video de un pequeño con enanismo víctima del bullying

Ahí, es común observar a la actual regidora en una bicicleta modificada a su estatura, además en su hogar también parte de su infraestructura está adecuada, como el lavadero, mesas, estufa, entre otras cosas.

Tiempo después consolidó su unión libre con su actual pareja, que para ella es su aliado en el caminar diario de la vida, un hombre que la valora como mujer y de quien se siente respaldada desde hace 17 años que viven juntos.

DÍFICIL CONSEGUIR PRENDAS DE SU TALLA

Local Insiste Sesa en reforzar higiene de alimentos

Los detalles:➡️Quaden Bayles, víctima de bullying por su enanismo, conoce a su equipo favorito

Para vestir, platicó Margarita Hernández Saldaña, tiene que recurrir a costureras que le hagan su ropa a su medida, al zapatero para que la fabrique su calzado.

No es fácil, narra la mujer de talla baja, ni en las tiendas de ropa puede encontrar mercancía, muchos menos en una zapatería.

Incluso, hasta cuando acude a una tienda de autoservicio por los productos básicos para su hogar, tiene que pedir favores para que le bajen los artículos de los estantes.

Ante todos los inconvenientes que afronta día con día, su convicción es más fuerte que cualquier barrera que se presenta.

No dejes de leer:➡️En Calpulalpan, juegan rugby adaptado sobre silla de ruedas; Chuecos VIM de la CDMX se proclamó campeón

“AHÍ VA LA CHAPARRITA”

La vida ha hecho que Maguito haya forjado un carácter fuerte para aguantar las inconveniencias.

Sí duele que te digan “enana” o ahí va la chaparrita, o que se te queden mirando y susurren detrás de ti, o se rían por tu estatura… pero sabes qué, seré humilde, pero mi grandeza está en mi mente para superar esos señalamientos o simplemente ser indiferente a ellos, dijo con firmeza Hernández Saldaña.

Cultura Conoce 10 construcciones antiguas que se mantienen en pie en Tlaxcala

Si bien a nivel nacional no hay un censo por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía que detalle el número de personas de este grupo poblacional, en Contla se sabe que hay unas cuatro o cinco personas con algún tipo de displasia esquelética.

Continúa leyendo:➡️Puebla, Colima y Guerrero estados donde prevalece la discriminación: Inegi

Para ello, la regidora proyecta que para el próximo año emprenderá un padrón local para determinar con exactitud las personas de talla baja que habitan en Contla de Juan Cuamatzi, así como buscar la inclusión social y programas que fortalezcan su calidad de vida.

Desde julio de 2018 el Senado de la Republica publicó un decreto para incluir la talla baja como discapacidad, pero a la fecha persiste la discriminación y falta de oportunidades para este grupo de personas.

Exhorto a las personas como yo, que nuestra discapacidad está solo en el tamaño mas no en la mente, que traten de desenvolverse con normalidad, pero eso sí, sin agachar la cabeza ante las ofensas, hacer oídos sordos y demostrar que somos más grandes que los demás, detalló Margarita Hernández Saldaña.

Te recomendamos:➡️Poder Prieto, la iniciativa de Tenoch Huerta para visibilizar la discriminación mexicana

Municipios Con su feria 2022, mostrará Contla su identidad cultural

LA PRESIDENCIA, UNA SEGUNDA CASA

Si bien al principio dudó de ocupar el cargo como regidora, a poco más de un año considera la presidencia municipal como su segundo hogar.

Ahí, dice, siente el cobijo y la igualdad con todos sus compañeros de trabajo, principalmente del alcalde Eddy Roldán Xolocotzi.

Es una gran familia que me apoya, que me ayuda a salir adelante, nunca me menosprecia, al contrario, me dan mi lugar y eso se agradece, finalizó la regidora.

Entérate:➡️Discriminación, una asignatura pendiente: Eréndira Jiménez

PARA SABER

El Día Mundial de las Personas de Talla Baja se conmemora cada 25 de octubre desde el 2013 en homenaje al actor y activista William John Bertanzetti “Billy Party”. En México desde 2014 se decretó esa misma fecha como Día Nacional de las Personas de Talla Baja.

Los términos enanismo, enano y enana son considerados agresivos y peyorativos para estas personas que son iguales a todos los demás, el vocablo adecuado es personas de talla baja.

LEE MÁS: ⬇️

Local Reprueba el Congreso local muro contra los migrantes

Doble Vía Hoy se estrena la serie "Tlaxcala indígena. Una carretera de aquí a Contla"