Acoso sexual, un acto injustificable de poder: Luis Armando González

Al interior de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) corría la especie de que algunos profesores acosaban sexualmente a las alumnas, pero el tema era vedado hasta que salió a flote durante la administración del rector Luis Armando González Placencia.

Como parte de la entrevista concedida a El Sol de Tlaxcala, el Rector no elude el tema.

-Rector, le tocó atender las protestas por acoso sexual…

-El tema del acoso sí me enoja, hasta me descompongo cuando hablo de eso porque me enfada muchísimo, pues teniendo la Universidad la obligación de cuidar la integridad de las personas y particularmente de las jóvenes, los profesores se aprovechan de su posición para pedirles cosas. Realmente me enfadan esos actos de poder injustificables.

-Usted tiene formación en derechos humanos…

-Sí. También me influencia un poco que mis hijas son de la edad de las niñas que vienen a la Universidad (la grande ya terminó, la chica está por terminar), pero digamos hace dos años cuando estalló esto, estaban en medio de la carrera, y yo todavía las veo como niñas a mis hijas, entonces no sé si eso también repercute, pero mi formación como ombudsman me hizo muy sensible a los temas de injusticia.

¿Ya había escuchado hablar del tema?

Recuerdo que empecé a platicar acá sobre la necesidad que teníamos de prever el acoso, no cerrar los ojos. Muchas veces me preguntaron si había casos en la UATx y mi respuesta era no, yo no los conozco o nadie nos los ha dicho, no se habían hecho públicos.

“La primera vez que nos enteramos fue una semana antes del Informe en el campus de Amaxac de Guerrero. Una chica entró en crisis y eso disparó el coraje de todas las chicas y empezaron a poner diversos carteles”.

Ahí, en los jardines de la Universidad y frente a una humeante taza de café, con un gesto adusto no habitual en él, el Rector nos narra su experiencia.

-Me avisan. Oye, en Amaxac hay un grupo de chavas manifestándose, y entonces le dije a mi chofer: llévame a Amaxac.

Pasamos antes por Lily, quien trabajó conmigo en Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, y le dije, oye ayúdame, vamos a hablar con las chavas.

¿Cómo recibieron al Rector en la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas?

-Llegué, el director se sorprendió muchísimo. A la persona que estaba a cargo le pedí reunir a las jóvenes para hablar con ellas. Me reunió a la mayoría, faltaban unas chicas de un grupo que no las dejaba salir la maestra, entonces subí al salón y le dije: “oiga, quisiera que deje salir a las chicas que quieren hablar conmigo”.

Nos reunimos y estuvimos platicando como dos horas y media. Miren, les dije, nos acompaña la maestra Liliana Marcos, ella trabaja en el programa de Derechos Humanos, trabajó conmigo en la Comisión y está aquí también para bridarles confianza.

González Placencia hace una pausa y sentencia enérgico que estos son fenómenos muy graves, las alumnas necesitaban ser escuchadas y escucharon todas las historias. “¡Brutales historias! que, yo dije, esto no puede pasar en una Universidad”.

¿Confiaron las alumnas en el Rector?

-Me fui de ahí con los nombres de las personas señaladas y prometí a las alumnas que íbamos a trabajar juntos. Les dije, miren, ustedes no tienen por qué creer, yo sé que tienen miedo porque muy probablemente piensan que las vamos a expulsar o vamos a tomar represalias, les ofrezco mi palabra que eso no pasará, les ofrezco trabajar juntos, este periodo es complicado porque viene el Informe, pero bueno, primero les garantizo que pueden manifestarse con plena libertad.

González Placencia les ofreció tener puertas abiertas. Después de ese evento, tuvieron otra manifestación en Rectoría, precisamente el día de su Informe de actividades, donde igual el Rector habló con ellas, y el ofrecimiento siguió siendo el mismo.

¿Contaba la Universidad con algún protocolo para atender estos temas?

-La Universidad no tenía ninguna norma, no teníamos un protocolo, no teníamos nada que nos permitiera saber cómo actuar. Yo siempre estuve en contacto con las líderes y cuando supe que se manifestarían les dije adelante, está bien, se va a cerrar la Universidad porque ese día es el Informe, y la seguridad de la Universidad no la decido yo. Pero hicimos un grupo de profesoras para que las atendieron en lo que yo daba mi Informe.

¿Qué pasó en el Informe?

-Ese día, en el Informe sí se mencionó el caso porque no podía pasar por alto que estaban ahí. Al final, todo mundo se fue a la comida y yo me bajé con ellas. A partir de eso tomamos la decisión primero de echar a todos los profesores que estaban involucrados.

-Había un tema con la parte laboral, porque ellos tienen derechos laborales, pero yo preferí enfrentar los juicios que mantener a esas personas aquí, quienes intentaron hablar conmigo, pero no quise hablar con ellos, todo lo llevamos a cabo a través del abogado general. Vino la pandemia y afortunadamente no hubo demandas laborales, hasta la fecha.

¿A raíz de eso establecieron protocolos para atender el tema?

Sí, claro, nos pusimos a trabajar con ellas. Tuvimos una o dos sesiones presenciales en la Rectoría, yo realmente no sé quiénes son, porque todo el tiempo llevaban el rostro cubierto, primero por miedo a represalias y luego por la pandemia, sonríe.

-Pero, trabajamos por zoom. Una vez a la semana nos reunimos virtualmente. Esas cosas no son públicas porque era trabajo que había que hacer y diseñamos el protocolo, lo fuimos rebotando y finalmente quedó a su satisfacción y además empezamos un programa también de cambiar actitudes.

En la UATx es costumbre que en marzo lleven a cabo en las facultades la glosa del Informe. Entonces, el Rector aprovechó para sostener reuniones con solo varones, sin mujeres, darles una charla sobre el acoso, lo que a la postre sirvió para replicar el tema aprovechando la glosa del Informe.

La idea es estar como machacando todo el tiempo, enfatiza González Placencia, porque también nos dimos cuenta que había cosas horribles de depredación, realmente sexual, pero hay otros comportamientos que, digamos, se han tolerado históricamente y que efectivamente ciertas personas pueden argumentar que no sabían. Por ejemplo, ha sido común que sobre todo los adultos mayores les digan a las jóvenes “chiquitas” o “mi cielo”, hasta que dejó de serlo.

-Junto a eso, hemos tenido dos o tres foros importantes sobre el acoso. Estoy muy satisfecho. También a raíz de ello, se creó la Ventanilla Virtual para las denuncias anónimas. Ahora hemos tenido un par de casos y a través de los procedimientos que tenemos, ya se atreven más las chicas a denunciarlo, concluye.

