[Actualización] Entrega AMLO templos rehabilitados a la Diócesis

Feligreses tlaxcaltecas recibieron de manos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las constancias de restauración de 23 templos religiosos, entre los que destacó la parroquia de San José.

Constata presidente AMLO entrega de restauración de la iglesia de San José

También contempla al templo de San Antonio Tecoac, San Lucas Evangelista, San Bartolomé y la parroquia de San Francisco de Asís; además del Palacio de Cultura, todos parte del patrimonio cultural del estado.

Para la rehabilitación de estos inmuebles el gobierno federal destinó a Tlaxcala una inversión de más de 236 millones de pesos, que fueron destinados para la intervención de 153 edificios históricos afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Acompañado de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo un recorrido en el interior de la parroquia de San José, ubicada en el centro de la capital.

Posteriormente, desde el atrio, el presidente de México enfatizó el gusto que le dio visitar Tlaxcala para certificar la conclusión de los trabajos de estos sitios que son parte del patrimonio cultural e histórico.

Me da mucho gusto estar aquí y poder constatar que se están rehabilitando todos lo templos afectados por el temblor del 2017. Como mil templos en toda la República, con una inversión de 10 mil millones de pesos. Vamos a terminar nuestro gobierno y vamos a entregar todas las parroquias a los pueblos de México, aseguró.

En su mensaje aplaudió la restauración del templo de Tecoac, por pertenecer a un lugar histórico para México, pues allá hubo una batalla cuando gobernaba el presidente Lerdo de Tejada en 1876 y el Ejército enfrentó a los rebeldes de Porfirio Díaz.

López Obrador agradeció al obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, su apoyo en el restablecimiento de los templos. Posteriormente, consideró que el estado laico no significa prohibir la religión, por el contrario, es libertad y respeto a las creencias.

Por ello, desde Tlaxcala el presidente de México sostuvo que continuará con todos los Programas de Bienestar en el tiempo que le resta de su sexenio. Lo que significa que el apoyo seguirá principalmente a los grupos más vulnerables, necesitados y pobres.

TLAXCALTECAS TIENEN UNA BUENA GOBERNADORA

En este acto, López Obrador destacó que los tlaxcaltecas tienen una buena gobernadora, tras referirse a Lorena Cuéllar Cisneros.

Ante los asistentes opinó que los pobladores han tenido suerte de tener buenos gobernadores; además la ciudadanía es consciente, lo que origina que los gobernantes se porten bien. También resaltó que Tlaxcala sea el único estado que no contrata deuda pública.

Compartió una vez más que conoce desde hace muchos años al estado de Tlaxcala, tan solo en 1990 pasó año nuevo en Contla cuando encabezó el movimiento de oposición por el no reconocimiento del triunfo del municipio de Cárdenas, Tabasco; por lo cual inició una caminata hasta la Ciudad de México, en este trayecto recorrió varios lugares de la entidad tlaxcalteca.

Quiero mucho a Tlaxcala, conozco todas las comunidades, los pueblos, todos los municipios. Me acordaba de Tepeyanco lo menciono en mi reciente libro, anotó.

Consideró que en la entidad hay solidaridad, por eso afirmó que admira a Tlaxcala, por ser un pueblo trabajador con una economía circular, donde las familias siembran sus tierras, tienen sus animales de corral y vacas; mientras que al interior de los hogares trabajan los telares.

Es una economía completamente integrada, única. Es de los pueblos más trabajadores del mundo, el pueblo de Tlaxcala, destacó.

“RESTAURADOR DE MÉXICO”

En tanto, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros enfatizó que el presidente Andrés Manuel López Obrador será recordado como el “restaurador de México” del siglo 21.

Justificó que el apoyo federal sirvió para rescatar una de las joyas arquitectónicas del país: la parroquia de San José, una obra del siglo XVI que es ejemplo del barroco tlaxcalteca y que sobrevivió dos terremotos que ocasionaron destrucciones parciales.

“Este patrimonio de Tlaxcala y de México reabrirá sus puertas para mostrar orgulloso su historia, nuestro legado, siendo de nueva cuenta un lugar de fe, esperanza, reflexión y encuentro. Su bella fachada vuelve a mostrarse orgullosa de su arquitectura”, dijo.

Asimismo, la gobernadora manifestó que en 2018 los jóvenes, adultos mayores y mujeres sufrían la desesperanza de un sistema que carecía de oportunidades. Pero, el presidente López Obrador hizo posible la construcción de un nuevo pacto social donde se hace realidad: “primero los pobres”.

Cuéllar Cisneros defendió la consolidación de una nueva política basada en el humanismo, que reconstruyó la esperanza nacional y la fe del pueblo.

Hoy en el último tramo de su gobierno, quienes confiaron en su proyecto podemos caminar orgullosos a su lado, porque usted no le falló a la patria, no le falló a Tlaxcala. Usted es el gran pilar donde se sostiene el futuro de la patria; la historia de México no será la misma, habrá un antes y un después de su gobierno, expresó.

RECONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES, TAREA COMPLEJA

En el uso de la voz la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, admitió que la reconstrucción de más de tres mil 200 inmuebles religiosos en 11 estados del país fue una tarea compleja, tras los sismos de 2017 que representaron la mayor catástrofe al patrimonio cultural.

Informó que en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, México y Ciudad de México el gobierno federal recuperó 926 inmuebles. Tan solo en la entidad entregaron 363 inmuebles concluidos de los 926, eso representa 96.2 % de avance.

La funcionaria federal resaltó que López Obrador es el presidente de México más comprometido con la cultura y los instruyó a terminar todos los trabajos para que los sitios no pierdan su fuerza comunitaria porque son el corazón de las comunidades.

Alejandra Frausto confirmó que la Secretaría de Cultura entregará a los feligreses una Guía de Conservación Patrimonial para que sepan lo que deben hacer para cuidar los templos.

PIDEN QUE SIGAN LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN SAN JOSÉ

En representación de la parroquia de San José, la ciudadana Zuka Zempoalteca pidió a las autoridades estatales y federales que sigan los trabajos de restauración porque faltan las acciones de fumigación de los retablos, pues en los casi siete años del cierre del inmueble se incrementó la polilla.

Indicó que todavía falta la colocación de las cámaras de vigilancia y el equipo de audio. El párroco Marco Antonio Padilla Aguilar motivó a los fieles a donar ayuda económica para abonar a los trabajos de rehabilitación.

Reconoció el esfuerzo de los presbíteros por impulsar un lugar alterno para continuar con las celebraciones dominicales que tuvieron lugar atrás de la parroquia.

La nostalgia nos invade, pues varios feligreses soñaron con volver a entrar a este templo donde recibieron sus primeros sacramentos o celebraron su matrimonio. Hay que reanimar nuestra fe en la alegría y esperanza para proyectarnos en la caridad como iglesia, finalizó.

AVALAN FELIGRESES TRABAJOS EN SAN JOSÉ

Ayer, el pueblo de Tlaxcala recibió al presidente de México en la capital del estado. Foto: Cortesía / Gobierno del México

Los feligreses avalaron el fin de los trabajos de reparación de la iglesia de San José, al considerar que tiene un valor cultural para los capitalinos, sumado a su amplitud y los servicios que siempre dispone para los católicos. Reconocieron que a lo largo de los años en que estuvo cerrada la iglesia de San José hubo diversas comisiones que se encargaron de recaudar fondos económicos para ayudar a la restauración, mientras que otros devotos se sumaron a las actividades de limpieza y mantenimiento.

Confiaron en que San José vuelva a ser un inmueble de paz referente de la capital tlaxcalteca y los sacerdotes guíen las mejores estrategias en favor de los católicos.

Antes, aplaudieron los esfuerzos de los sacerdotes por hacer de manera ordenada las celebraciones religiosas en el anexo que habilitaron para ser ocupado como capilla, justamente al lado de las oficinas en la calle Primero de Mayo.

23 templos religiosos restaurados entregó el presidente a la feligresía tlaxcalteca.